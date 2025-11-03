Morant desdeña la solución "fraude" de Mazón, un "verdugo" que busca protegerse en Les Corts

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, comparece el 3 de noviembre de 2025, tras conocer la dimisión del president valenciano Carlos Mazón.

La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra de Ciencia Diana Morant, ha calificado de "buena noticia" el anuncio de dimisión de Carlos Mazón al frente del Ejecutivo de la Comunidad Valenciana y ha atribuido a las víctimas de la dana el "mérito" de haberse "cobrado la cabeza" de quien ha tachado como "el peor president de la Generalitat" en toda su historia.

En una comparecencia ante los medios en la sede de los socialistas valencianos, Morant ha asegurado que la marcha del popular supondrá "un alivio" para los miles de víctimas de las inundaciones que hace un año dejaron 229 fallecidos, para "la gran mayoría" de los valencianos y para el propio PSPV-PSOE.

Sin embargo, esa "buena noticia" anunciada este lunes es apenas una "solución parcial" para la Comunitat Valenciana, según Morant, pues ahora Mazón "se cobija" en Les Corts para no asumir las responsabilidades judiciales, que "seguro" tendrá que atender por su papel en la gestión de la DANA. Es una de las cosas que no ha quedado muy claras esta mañana: la permanencia de Mazón como un diputado más en el grupo conservador del parlamento regional.

Por eso, habla de una solución "fraude", que no responde a las víctimas, las que más han peleado por este final, y sólo retrata al "verdugo", como ha llamado al ya exmandatario. "Antes o después, los ciudadanos hablarán", ha indicado, refiriéndose a las elecciones por venir, nadie sabe cuándo. Espera, entonces, que esta "etapa negra" de más de un año acabe por pasar desde la rendición de cuentas.

"Es una prórroga, se dan más tiempo, pero los valencianos no tenemos más tiempo que perder", ha señalado Morant para criticar que el president se vaya "como vino, mintiendo y culpando a los demás. Tarde, mal y de manera vergonzosa", además de insuficiente.

Asimismo, criticado la "falta de liderazgo" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien como máximo responsable de su partido ha sido "inútil" para ofrecer soluciones durante estos últimos días de negociaciones entre el PPCV y Génova.

La ministra de Ciencia y Universidades ha mostrado su "esperanza" en que, "si entre todos hemos conseguido que dimita", podrán lograr también que el pueblo valenciano hable en unas elecciones y se deje atrás esta "etapa negra de Mazón y todo el PPCV".

