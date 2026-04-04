España endurece las normas contra el desperdicio alimentario: desde el jueves es ilegal destruir alimentos aptos para consumo y las empresas deben donarlos o tendrán multas de hasta 500.000 euros

La Ley de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario ya es oficial. El Congreso aprobó la norma el año pasado, pero dio a las empresas un plazo de un año para prepararse. La ley, que tiene el objetivo de prevenir y reducir las pérdidas del desperdicio de alimentos en todos los agentes de la cadena alimentaria se ha hecho realidad este jueves. Muchos se preguntan ahora cuáles son las obligaciones de los bares, restaurantes y supermercados.

Tal y como recoge el diario El País, que ha tenido acceso a la norma, su artículo 6 expone que el primer paso es la prevención, por lo que se insta a los negocios a elaborar un plan que minimice las pérdidas y el desperdicio alimentario.

Desde Phenix, una empresa francesa que se dedica precisamente a guiar a las empresas en este sentido, señalan, en declaraciones al periódico, esta prevención pasa por "mejorar la planificación de las compras, ajustar la producción y la gestión del stock a la demanda y fomentar la transformación de los productos no vendidos en nuevos". Si estos alimentos acaban, finalmente, descartados, la prioridad es que sean donados y distribuidos. Esta es la jerarquía de prioridades para su distribución, según la ley:

Consumo humano.

Alimentación animal o fabricación de piensos.

Reciclaje (obtención de compost).

También, destaca que entre las nuevas obligaciones que exige la ley está la de promover acuerdos paara donar los excedentes de alimentos a entidades sin animo de lucro o bancos de alimento.

El impulso de Too Good To Go

Desde que el Gobierno empezó a trabajar en la nueva Ley, la aplicación Too Good To Go ha percibido un mayor interés en su actividad. Esta plataforma virtual conecta a restaurantes, supermercados y todo tipo de tiendas de alimentación con los consumidores para que estos puedan comprar su excedente alimentario a precios reducidos.

En declaraciones a El País, Carlos García, PR Manager de la empresa en España y Protugal, asegura que "hemos recibido muchas más solicitudes de información sobre la app y sobre cómo pueden reducir el desperdicio de comida utilizándola para cumplir con los requisitos del nuevo marco normativo". En los dos últimos años en España, explica que "hemos visto que se ha incrementado en un 30% el número de empresas del sector Horeca [hoteles, restaurantes y caterings] que se han sumado a nuestra app y un crecimiento del 23% de empresas del sector retail, es decir, supermercados, hipermercados, etcétera".

Expertos de Unilever Food Solutions, división de hostelería de Unilever que forma a chefs para planificar y gestionar establecimientos de hosteleria, destacan al periódico que "el control de desperdicios no solo impacta en la sostenibilidad, sino también en la rentabilidad de los establecimientos". Por ello, la ley, más allá del impacto social y medioambiental pretende reducir perdidas y optimizar los recursos económicos.