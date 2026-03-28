Los investigadores de Yale y Columbia coinciden: tener una actitud positiva ante el envejecimiento mejora las capacidades físicas y cognitivas

Nan Niland (72 años, Massachusetts; EEUU) es una jubilada que se llevo más de cuatro décadas trabajando como dentista. Según ella misma cuenta en declaraciones a The New York Times, tras terminar con su vida laboral se acomodó en una rutina de ejercicio, lectura, costura y tiempo en la naturaleza. Pero esto no era suficiente y, al poco tiempo, comenzó a anhelar tener un propósito por el que levantarse por las mañanas. Actualmente, trabaja 15 horas semanales en un voluntariado local, y ahora, ha vuelto a encontrar la felicidad.

Tal y como reza el diario estadounidense, mucho se ha hablado de los beneficios del deporte, el sueño y una alimentación saludable y nutritiva. Pero los investigadores van más allá y sugieren que una mentalidad positiva, marcada por el optimismo y el sentido del proposito, puede beneficiar a la salud y la longevidad.

La importancia de "importar"

La doctora Linda Fried, en conversación con el medio de comunicación, cuenta que cuando trabajaba de geriatra muchos de sus pacientes "se sentían realmente enfermos" por "no tener un motivo para levantarse por la mañana". Por ello, empezó a recomendarles que comenzaran un voluntariado en una organización que realmente les importara. Fue entonces cuando nació su programa para estudiar los posibles beneficios en adultos mayores.

Ahora, la experta es profesora de epidemiología y medicina en la Universidad de Columbia de Nueva York y sus conclusiones son claras: las personas que se ofrecieron voluntarias aumentaron sus niveles de actividad y se sintieron físicamente más fuertes después de varios meses de servicio. También mejoraron ligeramente sus puntuaciones en pruebas cognitivas y obtuvieron mejores resultados en un cuestionario que evaluaba su percepción del legado y de la importancia de contribuir a su comunidad, tal y como recoge la publicación.

"Encontrar entornos donde te sientas importante te protege de la soledad y la sensación de insignificancia que pueden aparecer en la jubilación", asegura la doctora en sus declaraciones. Pero el voluntariado, dice, no es la única forma de encontrar este optimismo, puede ser un paseo por el parque, o acudir a lugares de encuentro "para sentirse más conectado".

El poder del optimismo

Mantener una mentalidad optimista en el día a día es beneficioso para la salud física y mental. Un estudio de 2022, consultado por el diario estadounidense, reveló que las mujeres mayores de 50 años con mayor optimismo vivían, en promedio, un 5 % más y tenían más probabilidades de llegar a los 90 años que aquellas con menor optimismo.

Asimismo, por su parte, un estudio publicado este mes de marzo de 2026 informa que los adultos de 50 años o más con una actitud positiva hacia el envejecimiento tienen más probabilidades de mantener, o incluso mejorar ligeramente , su rendimiento en pruebas de capacidad física y cognitiva durante un seguimiento de 12 años.

Por último, una investigación encabezada por Becca Levy, profesora de salud pública y psicología en la Universidad de Yale, y también consultada por The New York Times demuestra que tener una perspectiva positiva sobre el envejecimiento puede incluso proteger contra el estrés, lo que se traduce en niveles más bajos de cortisol y marcadores de inflamación .