Prohibido el paso hasta el próximo 12 de junio: Francia clausura por sorpresa una de sus playas salvajes más visitadas junto a la frontera

El verano está a la vuelta de la esquina, pero las altas temperaturas lo han adelantado antes de lo previsto. Algunas zonas de España han experimentado un aumento generalizado de los termómetros que ha obligado a hacer ya el cambio de armario y ha invitado a la gente de las costas a darse el primer baño del año.

Para hay algunos residentes de los Pirineos Orientales, cerca de la frontera con Francia, que se han llevado una mala noticia al intentar ir a bañarse en la famosa playa de Bocal du Tech en Elne.

El Ayuntamiento de la localidad se ha visto obligado a anunciar el cierre de esta playa hasta el próximo 12 de junio. Una medida que entra en vigor este próximo martes 26 de mayo.

Una invasión de ramas y troncos

La noticia ha saltado tras comprobar el estado de la playa. Lejos de encontrarse en perfectas condiciones, el Ayuntamiento ha aprobado una operación de limpieza en la playa tras la llegada de troncos y ramas de los árboles. En una especie de invasión de la costa.

Según ha avisado en un comunicado, se trata de un "cierre temporal de la playa de Bocal du Tech". "Como parte de una operación de limpieza y restauración, la playa de Bocal du Tech (comuna de Elne) estará temporalmente cerrada al público", han informado.

"Del martes 26 de mayo 2026 al viernes 12 de junio 2026 inclusive. Esta intervención requiere el uso de engranajes y materiales que podrían suponer un riesgo para tu seguridad", ha añadido.

El Ayuntamiento de Elne ha detallado cuáles son las prohibiciones totales durante este periodo en la conocida playa:

"Acceso peatonal".

"La natación".

"Actividades acuáticas".

"Cualquier ocupación de dominio público interesado".

Las autoridades competentes han pedido a los vecinos y los turistas que hubiesen pensado en acudir a la playa, que "respeten esta prohibición por su seguridad y la de los equipos en el lugar".

"Se pondrá en marcha una señalización regulatoria por parte de los servicios técnicos del municipio para informarles de este cierre. Gracias por su comprensión", ha contado en el comunicado.

Será el próximo 13 de junio cuando, si todas las operaciones de limpieza y las tareas planificadas para la limpieza de la playa de Bocal du Tech han ido según lo previsto, el Ayuntamiento levantará todas estas prohibiciones y la población podrá darse ese primer baño del año. Para entonces, a pocos días para que el verano, el real, llegue.