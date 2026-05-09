Última hora del brote de hantavirus: la mujer ingresada en Alicante da negativo
Los pasajeros del crucero ya se encuentran a mitad de camino y llegarán al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) esta madrugada. La OMS ha confirmado seis casos positivos.
La Delegación del Gobierno en Melilla ha negado que se haya cerrado la frontera de Melilla con Marruecos a causa del hantavirus, lo que ha calificado de “bulo”.
Fuentes de Delegación han alertado de la difusión de “bulos” que, haciéndose pasar por medios de comunicación locales, “pretenden hacer creer que se ha producido un cierre de frontera por un caso de hantavirus”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado ante el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, que ofrecer un puerto seguro al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, es un deber "moral y legal" de España.
Una delegación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado este sábado que los trabajadores del Puerto de Granadilla en Tenerife cuentan con los equipos de protección necesarios para recibir la llegada del crucero.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este sábado evitar la "desinformación" y el "alarmismo" por la llegada al puerto de Granadilla (Tenerife) del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, y ha asegurado que el riesgo de contagio para la población "es bajo".
García ha explicado que el crucero MV Hondius llegará a Tenerife entre las 4.00 y las 6.00 del domingo, hora canaria, una más en España peninsular, y "previsiblemente" los pasajeros españoles serán los primeros en desembarcar con la idea de que estos se sometan a evaluaciones exhaustivas para comprobar su estado de salud.
MV Hondius llegará a la costa de Tenerife (España) entre las 5.00 y las 6.00 horas locales (3.00 y 4.00 GMT) de este domingo con cerca de 150 personas -entre pasajeros y tripulación- que, en cuanto lleguen a tierra, serán examinados para verificar la presencia o no de síntomas de hantavirus, dijo este sábado la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove.
El Ministerio de Sanidad ha puesto a disposición de los pasajeros españoles del crucero afectado por hantavirus un dispositivo de atención psicológica continuada, que incluye un servicio de atención telefónica 24 horas y acompañamiento por parte de un psiquiatra desde que desembarquen hasta su llegada a Madrid.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incrementado a seis los casos confirmados de hantavirus relacionados con el crucero MV Hondius, donde ya se han registrado al menos tres fallecidos.
El Ministerio de Sanidad de Italia mantiene bajo vigilancia a cuatro personas que viajaron en un vuelo en el que estuvo "durante pocos minutos" la mujer neerlandesa que falleció, junto a su marido, por hantavirus, tras haber abandonado el crucero afectado por el brote.
Oceanwide Expeditions, la compañía propietaria del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus, ha informado este sábado de que no hay personas sintomáticas a bordo del buque y de que se mantiene el seguimiento médico de pasajeros y tripulantes. La naviera ha precisado que el barco tiene previsto llegar al puerto de Granadilla, en Tenerife, en la madrugada del domingo 10 de mayo, al igual que ha informado el Gobierno español este mediodía.
Según el comunicado difundido por la compañía, cuatro profesionales médicos que embarcaron antes de la salida del buque desde Cabo Verde el 6 de mayo están al frente del seguimiento sanitario a bordo. La naviera ha señalado que "el ambiente a bordo sigue siendo positivo" y que pasajeros y tripulación siguen las indicaciones del personal médico.
Las tres personas evacuadas en avión medicalizado desde el Hondius a los Países Bajos el 6 de mayo permanecen bajo atención médica, según ha precisado la compañía, que ha remitido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a otras autoridades competentes para ampliar información sobre su estado. Oceanwide Expeditions ha subrayado que colabora "plenamente" con la investigación en curso sobre el posible origen del brote.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha confirmado que "se mantiene la previsión de que el barco llegue esta madrugada". "Se ha adelantado la hora llegada por el buen tiempo", ha agregado.
El Gobierno de España, según el ministro, se encuentra gestionando la repatriación con las embajadas de los países afectados. "El desembarque se hará por grupos de nacionales cuando el avión del país esté preparado en la pista de despegue del aeropuerto de Tenerife".
"Los pasajeros solo tendrán contacto con los profesionales sanitarios", ha insistido. "Todas las zonas van a estar aisladas, no va a haber ningún contacto con la sociedad civil. Trabajamos de forma coordinada ante cualquier inconveniente".
"El mencanismo europeo está informado de todo el proceso por si se necesita su intervención", ha continuado. "Cuando termine el proceso, el buque viajará a Países Bajos que será el encargado de desinfectar el barco. Se ha prohibido navegar a menos de una milla naútica del buque en cuanto llegue a las costas canarias"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que "todos los mecanismos están funcionando correctamente". Durante una rueda de prensa en el Complejo de la Moncloa ha recordado que "el resgo es bajo" y ha instado a evitar el alarmismo.
"Las autoridades comprobaran el estado de salud de los pasajeros y si se encuentran asintomáticas. Evacuaran con una mascarilla FPP2". "Los ciudadanos españoles serán los primeros en desembarcar". "Las personas que desembarquen llevarán un pequeño equipaje de mano".
Asimismo, ha informado sobre los tres contactos director con una mujer con hantavirus que viajaba en un desde Sudáfrica: una mujer en Alicante con síntomas compatibles una mujer Sudáfricana que pasó una semana en Barcelona y que está asintomática, una mujer asintomática en Barcelona, confinada en un hospital. "Todos los mecanismos están funcionando correctamente. Estamos actuando ante cualquier posible contacto".
Los españoles que viajan en el crucero guardaran una cuarentena en el Gómez Ulla. La ministra ha hablado con ellos en la tarde de este viernes ha asegurado que se encuentran asintómaticos. "Son personas asintómaticas que van a colaborar para asegurar los protocolos de salud pública. Vamos a poner equipos de psicología por su estado emocional".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá esta tarde con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la Moncloa antes de la llegada del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus al puerto de Granadilla, situado al sur de la isla de Tenerife.
El encuentro entre el jefe del Ejecutivo y el director de la OMS será en el Complejo de la Moncloa a las 17:00, es decir antes de que Adhanom parta a Tenerife y supervise la llegada del crucero a la isla junto a la ministra de Sanidad y los ministros de Interior y Política Territorial, Mónica García, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, respectivamente.
La delegación saldrá a las 18:00 horas y realizará el seguimiento en directo desde el Puesto de mando habilitado con el objetivo de "garantizar la coordinación entre administraciones", así como el "control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuestas previstos", según ha informado el Ministerio de Sanidad.
"Desde la tarde noche de ayer hemos estado organizando el operativo internacional", ha asegurado. La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, ha informado en declaraciones al canal 24 horas que las autoridades tendrán una reunión en las próxuimas horas y que se están culminando los preparativos con los países involucrados la repatriación de sus ciudadanos, con "Países Bajos como bandera".
Para los ciudadanos de la isla manda un mensaje tranquilizador: "no va a haber posibilidad de contacto con los pasajeros del crucero". Según ha explicado "se les va a trasladar por una zona en la que es imposible el contacto con la ciudadanía tinerfeña". "Una vez los evacuados bajen, el barco respotará e irá de vuelta a Países Bajos su país de origen", ha confirmado.
Toni Castells, director asistencial Hospital Clínico ha informado este sábado ante los medios de comunicación que la persona que contactó con la neerlandesa infectada por hantavirus se encuentra, por el momento, asintomática.
"Vamos a acoger a una persona que ha sido contacto de una persona que falleció por hantavirus. Es una persona que es asintomática. Viene al hospital, simplemente, para una labor de vigilancia. Estará en una habitación de aislamiento, individual, simplemente, para vigilarla", ha asegura a las puertas del centro hospitalario.
Asimismo, ha señalado que "se le harán las pruebas pertinentes, con una PCR". "Tendremos el resultado en las próximas 24 horas. Si el resultado es negativo, la persona permanecerá en el hospital durante el período de cuarentena", ha concluido.
"El periodo de incubación entre que una persona entra en contacto con el virus hasta que desarrolle síntomas -si es que los desarrolla- oscila entre las tres y las seis semanas. Por tanto, el periodo de cuarentena estará por ahí", ha puntualizado Castells.
La Conselleria valenciana de Sanidad ha remitido al Centro Nacional de Microbiología la muestra extraída a la mujer en seguimiento por viajar en el avión del que fue evacuada una persona fallecida por hantavirus y que está ingresada desde el viernes en el Hospital San Juan de Alicante.
El registro de entrada de la muestra se ha realizado a las 3 de la madrugada y se prevé que los resultados de la PCR por hantavirus estén disponibles entre 24 y 48 horas después, ha informado la Generalitat valenciana.
La paciente presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente relacionada con tos, y está ingresada en una habitación de aislamiento con presión negativa. La mujer de 32 años se encuentra en una habitación de aislamiento con presión negativa.
A partir de este domingo, está previsto que los 14 españoles a borde del MV Hondius aterricen en Madrid para comenzar una cuarentena indefinida en el Hospirtal Central de la Defensa Gómez Ulla- Centro Sanitario de Vida y Esperanza.
Este hospital madrileño está sobradamente preparado para examinarlos, atenderlos, albergarlos y ante cualquier casuística si fuera necesario. De hehcho, la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, subrayó este jueves que se trata de "uno de los hospitales mejor preparados de Europa para dar respuesta a brotes epidemiológicos".
"Actualmente, los 14 pasajeros españoles están asintomáticos. Pero si alguno desarrollara síntomas, su planta 22 alberga una de las Unidades de Aislamiento de Alto Nivel más avanzadas de Europa. Todo pensado para contener cualquier brote, incluso con mucha mayor transmisibilidad", agregó.
La Organización Médica Colegial de España (OMC) ha pedido este viernes serenidad y prudencia ante el brote de hantavirus asociado al crucero MV Hondius porque la situación no es comparable a la vivida durante la pandemia del Covid-19.
Su presidente, Tomás Cobo, ha señalado mediante un comunicado que la actual situación debe ser abordada con rigor, prudencia y serenidad y ha recordado que España dispone de un sistema sanitario sólido, con profesionales altamente cualificados y estructuras capaces de responder ante enfermedades infecciosas complejas.
"Esa capacidad debe generar confianza y tranquilidad", ha incidido al tiempo que ha transmitido un mensaje de tranquilidad porque "no estamos ante un escenario comparable al vivido durante la pandemia de la Covid-19".
Asimismo, ha insistido en que existen protocolos internacionales de actuación, sistemas de vigilancia epidemiológica preparados y profesionales sanitarios con experiencia suficiente para afrontar este tipo de situaciones.
"La ciudadanía necesita información clara, proporcional y basada en criterios médicos y científicos, evitando debates estériles que llevan a alarmismos innecesarios que sólo contribuyen a aumentar la inquietud social y restar la confianza en las instituciones", ha apuntado.
En la madrugada de este domingo, cuando el crucero logre fonder las aguas tinerfeñas, los pasajeros serán llevados en falúas hasta el puerto tinerfeño. Lo harán acompañados de las autoridades pertinentes, siguiendo los protocolos necesarios y después de ser evaluados de forma minuciosa.
Después de ser trasladados en falúas hasta el puerto español, el barco continuará su ruta prevista sin los pasajeros y con la tripulación— compuesta por unas 60 personas— y con el cadáver del tercer fallecido en su interior hasta llegar a su país de origen.
Mientras tanto, los viajeros— cuyo estado se revisará antes de su viaje— seguirán su trayecto en guaguas burbujas encapsuladas que les llevarán de forma directa y en una media hora hasta la pista de despegue del aeropuerto, sin pasar por los controles ordinarios de pasaporte.
La llegada del buque estaba prevista el mediodía del domingo pero todo apunta a que se adelante y se sitúe frente a la costa de Tenerife de madrugada, entre las 03:00 y las 05:00 horas, y tan pronto como amanezca, fondeará en el interior del puerto de Granadilla, donde se instalará un puesto de mando para el seguimiento del protocolo.
La evacuación está organizada para el domingo al mediodía, a plena luz del día, aprovechando el buen estado de la mar, que está previsto que empeore el lunes. Para seguir este plan, los aviones que repatriarán a los ocupantes del buque tienen que estar preparados en el aeropuerto de Tenerife Sur la próxima madrugada.
Para preservar la seguridad, el crucero no atracará y los cruceristas serán desembarcados en lanchas hasta el puerto, para ser trasladados en vehículos burbujas hasta el cercano aeropuerto -a tan solo 10 minutos- sin que haya contacto alguno con la población, y con todas las precauciones para los trabajadores implicados.
España afronta en 24 horas una compleja operación internacional en Tenerife para evacuar con todas las garantías sanitarias a los ocupantes del crucero MV Hondius y todas las miradas están puestas en el puerto de Granadilla de Abona.
La ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazarán en las próximas horas a la isla para coordinar la llegada del crucero, que tiene previsto atracar al mediodía de este domingo.
Las autoridades no pierden la vista al hospital de Alicante, a la espera del resultado este fin de semana de la PCR que se ha practicado a la mujer de 32 años ingresada por un posible contagio del virus, tras viajar en el mismo avión que la neerlandesa fallecida.
Presenta sintomatología respiratoria leve, principalmente tos, y ha llegado a la habitación de la tercera planta donde está ingresada a través de un circuito seguro y aislado del resto de pacientes y profesionales.
Además de esta mujer, hay otros dos contactos asintomáticos identificados que viajaron en ese mismo avión. Una de ellas es una mujer sudafricana que estuvo una semana en Barcelona antes de volver a su país y otra mujer que vive en Cataluña.
¡Buenos días! Arrancamos una nueva cobertura en directo sobre la última hora del crucero neerlandés MV Hondius, en el que se ha desatado un brote de hantavirus, y que tiene previsto llegar este domingo al mediodía al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.