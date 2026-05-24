Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una conductora de autobús de 58 años, despedida por negarse a llevar un autobús sin cinturones de seguridad
Sociedad
Sociedad

Una conductora de autobús de 58 años, despedida por negarse a llevar un autobús sin cinturones de seguridad

Un sindicato ha presentado una demanda por despido improcedente, amparándose en la legislación laboral.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Bus driver holding steering wheel, close up on hands. Elderly man driving city public transport
Una persona conduciendo un autobús.Getty Images

Jette Pedersen, una conductora de autobús danesa en la ciudad portuaria de Randers, la sexta ciudad más grande de Dinamarca, fue primero suspendida de servicio y después despedida sin previo aviso por negarse a conducir un autobús sin cinturones de seguridad para los pasajeros, según ha publicado Netavisen Pio.

Esta mujer trabajaba para una empresa de autobuses de tamaño mediano, con unos 350 empleados, en la que sólo uno de los vehículos carecía de cinturones de seguridad, pero precisamente era el que ella tenía programado conducir varias veces. Sus solicitudes de cambio de horario fueron inicialmente aceptadas, pero finalmente el director general le envió un correo electrónico diciéndole que no se dejarían influir por ella.

Posteriormente, la conductora del autobús asegura haber recibido advertencias verbales y escritas por negarse repetidamente a permitir que los pasajeros viajaran sin cinturón de seguridad. Tras contactar con un sindicato, fue suspendida, además, no ha recibido su sueldo desde el pasado 5 de mayo y ha sido despedida sin previo aviso. El sindicato ha presentado una demanda por despido improcedente, amparándose en la legislación laboral.

Para Pedersen, ha resulta especialmente amargo que el autobús en cuestión haya sido equipado posteriormente con cinturones de seguridad. Sin embargo, el despido se mantiene. "Hice lo que tenía que hacer. Simplemente insistí en mi derecho a protegerme, y, en ese sentido, tenía razón, no cederé. No viajaré en autobús sin cinturones de seguridad", ha asegurado.

El conflicto ha afectado gravemente a esta mujer que ahora está de baja por enfermedad y recibe tratamiento psicológico. En una declaración publicada por el periódico del sindicato demandante, el director general recalcó que la seguridad es la máxima prioridad y que la empresa valora enormemente el diálogo y un entorno laboral seguro. Pero a Jette no se convence que haga ahora estas declaraciones y no desea regresar a la empresa.

En Dinamarca, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para los pasajeros de autobuses y todos los matriculados a partir de octubre de 1999 deben estar equipados con ellos. El conductor del autobús también debe recordar siempre a los pasajeros la obligatoriedad del cinturón de seguridad, tal como indica la aseguradora Ergo. Sin embargo, es responsabilidad de cada pasajero utilizarlo.

Según esta aseguradora, está permitido quitarse brevemente el cinturón de seguridad, por ejemplo, para ir al baño. Las personas que no usen el cinturón de seguridad corren el riesgo de ser considerado parcialmente responsable en caso de accidente. El uso del cinturón de seguridad generalmente no es obligatorio en los autobuses escolares ni en los autobuses públicos.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

territorio paradores

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos