Una conductora de autobús de 58 años, despedida por negarse a llevar un autobús sin cinturones de seguridad

Jette Pedersen, una conductora de autobús danesa en la ciudad portuaria de Randers, la sexta ciudad más grande de Dinamarca, fue primero suspendida de servicio y después despedida sin previo aviso por negarse a conducir un autobús sin cinturones de seguridad para los pasajeros, según ha publicado Netavisen Pio.

Esta mujer trabajaba para una empresa de autobuses de tamaño mediano, con unos 350 empleados, en la que sólo uno de los vehículos carecía de cinturones de seguridad, pero precisamente era el que ella tenía programado conducir varias veces. Sus solicitudes de cambio de horario fueron inicialmente aceptadas, pero finalmente el director general le envió un correo electrónico diciéndole que no se dejarían influir por ella.

Posteriormente, la conductora del autobús asegura haber recibido advertencias verbales y escritas por negarse repetidamente a permitir que los pasajeros viajaran sin cinturón de seguridad. Tras contactar con un sindicato, fue suspendida, además, no ha recibido su sueldo desde el pasado 5 de mayo y ha sido despedida sin previo aviso. El sindicato ha presentado una demanda por despido improcedente, amparándose en la legislación laboral.

Para Pedersen, ha resulta especialmente amargo que el autobús en cuestión haya sido equipado posteriormente con cinturones de seguridad. Sin embargo, el despido se mantiene. "Hice lo que tenía que hacer. Simplemente insistí en mi derecho a protegerme, y, en ese sentido, tenía razón, no cederé. No viajaré en autobús sin cinturones de seguridad", ha asegurado.

El conflicto ha afectado gravemente a esta mujer que ahora está de baja por enfermedad y recibe tratamiento psicológico. En una declaración publicada por el periódico del sindicato demandante, el director general recalcó que la seguridad es la máxima prioridad y que la empresa valora enormemente el diálogo y un entorno laboral seguro. Pero a Jette no se convence que haga ahora estas declaraciones y no desea regresar a la empresa.

En Dinamarca, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio para los pasajeros de autobuses y todos los matriculados a partir de octubre de 1999 deben estar equipados con ellos. El conductor del autobús también debe recordar siempre a los pasajeros la obligatoriedad del cinturón de seguridad, tal como indica la aseguradora Ergo. Sin embargo, es responsabilidad de cada pasajero utilizarlo.

Según esta aseguradora, está permitido quitarse brevemente el cinturón de seguridad, por ejemplo, para ir al baño. Las personas que no usen el cinturón de seguridad corren el riesgo de ser considerado parcialmente responsable en caso de accidente. El uso del cinturón de seguridad generalmente no es obligatorio en los autobuses escolares ni en los autobuses públicos.