Un español cuenta su primera experiencia trabajando en Suiza: "Cobraba 2.500 francos y no tenía para vivir"
"Cuando lo vi se me abrieron los ojos", recuerda.
Fernando es un biotecnólogo y amante de los coches que decidió irse a vivir a Suiza a probar suerte, mientras subía vídeos sobre el país y sobre automóviles, primero debía encontrar un trabajo con el que empezar a vivir y poder avanzar.
En el pódcast First Step Swiss, un programa creado por sanitarios para ayudar a los españoles que quieren mudarse también a Suiza, contó cómo fue uno de sus primeros trabajos en los que cobraba tan solo 2.500 francos y aun así no le daba para vivir.
"Yo cobraba 2.500 francos, como he dicho, y no es nada, lo que pasa es que yo pensaba que era mucho, y claro, pagaba 1.050 de alquiler y los 2.500 eran brutos, entraban 2.300", ha expresado al principio del vídeo publicado por el programa (@firststepswiss).
Sin embargo, ha contado que se dio cuenta de que ese dinero no le daba para vivir cuando fue un día a un supermercado Lidl y fue a comprar unas pechugas de pollo: "Te costaba 10 francos y decía, vale, a lo mejor no puedo comer tanta carne".
"Yo me vine solo, me fui a un pueblo que eran 600 habitantes, en mitad de los Alpes suizos, tiré sin saber dónde estaba el pueblo, en las primeras semanas me di cuenta de que los 2.500 eran ridículos, me cubía las necesidades básicas, pero ya está", ha relatado.
Empezó con prácticas
Buscar trabajo en Suiza para Fernando no fue fácil, pero sí marcó la diferencia en cómo se lo tomó. "Empecé a aplicar como un loco, no era un currículum al día, eran cinco, y al final en octubre o noviembre me llamaron de una empresa que me quería en prácticas, y cuando me dijeron 2.500 francos se me abrieron los ojos".
"Mi empresa me iba a contratar y justamente se les cayó un proyecto bastante potente, ellos hacían vacunas y se les cayó, por lo que me tocó buscar otro recurso", ha rematado.