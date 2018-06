España contacta con Malta, Italia y Francia para el auxilio del 'Lifeline', con 224 migrantes a bordo

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha puesto en contacto con Malta, Francia e Italia para abordar la respuesta de auxilio a un nuevo barco que se encuentra a la deriva en el Mediterráneo con 224 migrantes a bordo, que fueron rescatados frente a Libia y a los que el Gobierno de Italia ha negado la entrada a puerto, al igual que hizo con el Aquarius.

"Hay otro buque para cuyo cuidado, el ministro de Asuntos Exteriores de España ya se ha puesto en contacto, tras el Consejo de Ministros de hoy, con Malta, Italia y Francia; con Malta para proceder si es necesario a la prestación de auxilio humanitario que puedan llegar a necesitar en horas en el buque", ha explicado este viernes 22 de junio la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por otro lado, ha indicado que Borrell ha contactado con Francia porque "mostró una gran empatía y solidaridad con España cuando atendió al Aquarius". Precisamente, ha indicado que la acogida del Aquarius en el puerto de Valencia ha sido "un verdadero aldabonazo, un electroshock" en relación a "las obligaciones que ha de afrontar Europa con respecto a las migraciones".

En todo caso, Celaá ha recordado que la decisión estará "en manos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reunirá este sábado 23 de junio con el primer ministro francés, Emmanuel Macron, en París, y que al día siguiente viajará a Bruselas para participar en la cumbre sobre migración en Bruselas. Según ha precisado la portavoz del Ejecutivo, Sánchez está trabajando por un "eje preferente de España, Francia y Alemania" para abordar el asunto de las migraciones "que efectivamente es agenda política europea".

