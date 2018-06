Más de 500 arrestadas, incluida Susan Sarandon, en una protesta contra Donald Trump

Más de 500 mujeres, incluida una congresista y la actriz Susan Sarandon, han sido arrestadas este jueves en el complejo del Capitolio durante una protesta contra la política migratoria de Donald Trump , que ha provocado la separación de miles de niños de sus padres en la frontera con México.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos ha dicho que 575 personas han llevado a cabo una protesta sentadas en el atrio de un edificio de oficinas del Senado y han sido acusadas de manifestarse ilegalmente, luego procesadas en el lugar y liberadas.

Muchos de las detenidas estaban cantando y gritando consignas y llevaban mantas plateadas de emergencia similares a las que han utilizado para abrigar a los niños en los centros de detención. La representante demócrata Pramila Jayaoal ha estado entre las arrestadas.

"Acabo de ser arrestada con 500+ mujeres y @womensmarch dice que no continuará la política de tolerancia cero de @realDonaldTrump. No en nuestro país. No en nuestro nombre", ha escrito en Twitter.

I am PROUD to have been arrested with hundreds of others - people who believe the United States is better than holding asylum-seeking kids and parents in cages. https://t.co/9JGJbE7zke