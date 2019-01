El 'dardo' de Gonzo ('El Intermedio') que saca los colores al 'número dos' del PP tras su pacto con Vox: "Se lo vuelvo a repetir"

El periodista de El Intermedio —de laSexta— Gonzo ha sacado los colores al secretario general del PP, Teodoro García Egea, tras pactar con la ultraderecha de Vox para que el popular Juanma Moreno sea el nuevo presidente de la Junta de Andalucía.

"Entrar en una nueva directiva, lograr un cambio radical en el PP y, a los pocos meses, conseguir algo que no se había conseguido en 36 años. Supongo que es algo para estar contentos", le ha comentado Gonzo a un García Egea que miraba con extrema desconfianza al periodista.

"Pues sí, estamos contentos desde el PP porque lo vamos a hacer bien y se van a sentir orgullosos", ha respondido el dirigente popular, a la espera de lo que estaba por llegar.

Entonces, Gonzo ha ido al grano: "Hablando de orgullo. Dígame qué se siente sabiendo que dependen de 12 diputados que esta misma mañana han vuelto a relacionar delincuencia con paro e inmigración y que dicen que no van a parar hasta que no acaben con la Ley Integral de Violencia de Género. ¿Con qué sentimiento se depende de un partido así?", ha interrogado el periodista de El Intermedio.

"¿Yo he firmado algo relacionado con esto en algún pacto con algún partido político o el PP de Andalucía?", ha cuestionado el dirigente popular, antes de matizar que el PP ha firmado con Vox "bajar impuestos, crear empleo, mejorar Andalucía": "De eso es de lo que yo le puedo responder. Si no está de acuerdo con esto que ha dicho el señor de Vox, pues tendrá usted que preguntárselo a él", ha argumentado.

"¿Pero usted está de acuerdo?", ha insistido Gonzo, ante un García Egea cada vez más incómodo.

"Yo estoy de acuerdo con lo que he firmado con ellos", ha respondido el dirigente del PP.

Gonzo, no conforme con las evasivas de García Egea, ha insistido: "¿Está de acuerdo con escuchar esta mañana un apoyo a relacionar violencia y paro, delincuencia y paro, con inmigración? Se lo vuelvo a repetir. Perdóneme la insistencia pero es algo que, a parte de la sociedad española, le preocupa".

García Egea ha reiterado que él sólo está de acuerdo con su orador, Juanma Moreno: "Con el resto no estoy de acuerdo... si no estaría en su partido", ha afirmado el dirigente popular.

En este punto, Gonzo ha pedido poner el foco, precisamente, en Juanma Moreno, y en su cambio de formas a la hora de referirse a la violencia de género: "Vamos a hablar de ese orador, Juanma Moreno. Antes de que se abriese la posibilidad de depender de Vox, hablaba de violencia de género. Juanma Moreno, desde que depende de Vox, habla de violencias. ¿Es porque depende de Vox o porque el PP, al fin, se ha podido quitar la careta sobre algunos temas, como por ejemplo éste?".

LASEXTA LASEXTA

El secretario general del PP, con una mirada que si pudiese habría fulminado al periodista de laSexta, ha intentado salir de ahí como ha podido:

"No, yo creo que para hablar de temas como la violencia de género tenemos que hablar de forma muy rigurosa. Porque no estamos hablando de una deuda entre dos mercantiles, no estamos hablando de una cuestión tributaria, estamos hablando de familias, de personas, que viven con otras personas, que supuestamente han sido agredidas, que puede haber menores al cargo", ha respondido el secretario general del PP, quien ha matizado que "por eso, en el momento en el que saltó este tema en la negociación... tenemos que ser muy serios, y trabajar de forma rigurosa, como se ha hecho en el pacto de Estado en el Congreso de los Diputados": "Y si hay algo que quiera cambiar alguien, que traiga un texto al Parlamento. Pero en el Twitter no se debate sobre esto... es mi opinión", ha sentenciado.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard