Timmermans: "La izquierda no puede pensar que Maduro es de izquierdas"

El vicepresidente primero de la Comisión Europea y cabeza de lista de los socialdemócratas para las elecciones europeas, Frans Timmermans, ha respaldado este viernes la estrategia conjunta de los 28 países de la Unión Europa para resolver la crisis de Venezuela

El político holandés ha advertido con dureza contra los partidos de izquierda que todavía respaldan a Nicolás Maduro como presidente del país latinoamericano.

"La izquierda no puede pensar que Maduro es de izquierdas. No hay que equivocarse pensando que Maduro es de izquierdas. No tiene nada que ver con la izquierda o la derecha. Maduro es un autócrata y eso no es de izquierdas. Es algo que está mal", ha asegurado.

Timmermans ha realizado estas declaraciones en un encuentro para periodistas celebrado este viernes por la mañana en la planta noble de la sede federal del PSOE, situada en la calle de Ferraz de Madrid, después de que el político holandés haya participado en el programa de Los Desayunos de TVE.

El encuentro también ha contado con la participación de Iratxe García, jefa de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo y mano derecha de Sánchez en Bruselas.

El vicepresidente de la Comisión ha defendido la estrategia seguida por los países europeos sobre Venezuela. La UE va poner en marcha un grupo de contacto con países latinoamericanos para buscar una vía hacia la celebración de elecciones presidenciales, según anunció la alta representante de política exterior, Federica Mogherini. "Hay mucha inteligencia en esa estrategia de ir paso a paso", ha señalado.

Países como España, Francia, Alemania y Reino Unido establecieron un ultimátum de ocho días al Gobierno de Maduro para convocar elecciones. En el caso de que esto no ocurriera, los Gobiernos de estos Estados reconocerían a Juan Guaidó como presidente interino.

El líder de los socialdemócratas ha reconocido la influencia de España y del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell —al que ha llamado cariñosamente Pepe—, en la posición común de la Unión Europea. "Pepe Borrell ha jugado un papel muy importante", ha defendido.