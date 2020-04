Abascal a Sánchez: "Han puesto más empeño en ocultar a las víctimas que en protegerlas"

“Hoy 22 de abril han muerto más de 20.000 personas en España, aunque sin test, ya nadie se cree ningún dato de los que ustedes nos dan”. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra la gestión del Gobierno desde que comenzara la pandemia, y en concreto, contra el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. “No han sido capaces de honrar a los muertos con un luto oficial, pero cómo van a hacerlo si han puesto más empeño en ocultar las víctimas que en protegerlas, porque todo el mundo sabe que los muertos son muchos más”, ha espetado.

Abascal también se ha referido a las comentadas palabras del general Santiago, jefe de la Guardia Civil: “Ustedes han ordenado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que monitoricen, que vigilen a la oposición en las redes sociales, que identifiquen a los desafectos”, ha añadido. “Lo que genera estrés social y alarma es el número de fallecidos y su gestión”, ha opinado.

El líder de la formación ha asegurado que no apoyaran la prórroga: “Son ustedes un fraude. No le damos nuestro voto porque ustedes han enterrado a decenas de miles de españoles, pero no van a poder enterrar su memoria y su recuerdo”, ha advertido.

Por último, Abascal ha cargado contra el Ministro de Fomento, Alberto Garzón, al que ha calificado de “comunista de salón” por, según él, “insultar a los cristianos en Semana Santa”.