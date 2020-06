Ayuso defiende que la crisis en las residencias no se podía evitar porque era tarde

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes que la crisis en las residencias de mayores no se podía evitar una vez que entró el virus en los centros y “sin tiempo” y ha cargado contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez por las críticas en su contra.



Cuando el virus “asomó” ya era “tarde” ha defendido Ayuso, quien cree que las muertes en residencias no se podían haber “evitado” salvo que se hubiese actuado como se actuó pero “un mes antes”, según ha sostenido en una entrevista con Telecinco recogida por la Agencia Efe.



“La única manera es actuar de la misma manera un mes antes, con tiempo”, ha agregado, señalando que en una persona de “95 años y con varias patologías” el virus es “tan agresivo que es casi inevitable el fallecimiento”.



“Hemos peleado por cada vida en las residencias, hemos puesto a disposición de los ciudadanos absolutamente todo lo que teníamos”, ha agregado Ayuso.



Y ha afeado la publicación de actas policiales en estos centros: “extraer cinco, seis casos, es dolorosísimo. Se podría haber trasladado a las familias la imagen de que se podría haber evitado, sin tiempo no se podía haber evitado”.



Además, ha señalado que mediante una investigación interna está analizando “consejería por consejería” lo que se hizo en las residencias de mayores, “viendo que lo están convirtiendo en una preocupación enorme” hacia las familias.



La presidenta madrileña también ha cargado contra Sánchez, por echar “gasolina” contra la Comunidad de Madrid. “Están intentando diluir las culpas cuando nadie les está achacando a ellos muertos”, ha agregado Ayuso, sobre un trato político que considera “nefasto” y un “cruel” uso del dolor de las familias.



Proteger a los sanitarios, el hospital de campaña de Ifema o medicalizar hoteles han sido ejemplos puestos por la presidenta para afirmar que lo que han hecho en Madrid “ha salvado muchísimas vidas”, algo que a su juicio el Gobierno no admite por “una gran soberbia”



“Yo no les he acusado de muertes, de asesinatos de geriatricidio como me están haciendo a mí, que me llaman sepulturera, asesina (...) les he sido crítica porque tengo que defender los intereses de Madrid, una comunidad que ha estado sola, golpeada y encima ahora tratada como apestada”.