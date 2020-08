Este inmunólogo desmonta en 'LaSexta Noche' la falsa creencia sobre los reinfectados: lo resume en cuatro palabras

El inmunólogo Alfredo Corell, catedrático de la Universidad de Valladolid, participó, como viene siendo costumbre desde que comenzó la pandemia de coronavirus, en el programa LaSexta Noche, que este sábado presentaba Hilario Pino en sustitución durante el verano de Iñaki López.

Pino preguntó al experto por la inmunidad ante el virus y Corell quiso añadir una reflexión sobre los primeros casos de personas reinfectadas para desmontar una creencia errónea que se ha establecido respecto a ellas.

“Hay cierta tendencia errónea a pensar que los que han pasado la enfermedad tienen esa hiperprotección que no deja ya pasar al virus”, afirmó. “Hay que distinguir que no es lo mismo reinfectar que volver a enfermar”, aclaró.

Corell lo explicó así: “Si yo ya he pasado la infección, mis células de las vías respiratorias siguen estando con la misma proteína ‘llave’ para que el virus entre en su interior. Entonces, lo que sí que tenemos que tener es células T y B preparadas para que esto no se extienda y no pase de ahí”.

Y volvió a insistir en que “reinfectarse no es volver a enfermarse”.

El inmunólogo afirma que “reinfecciones, es decir, gente que se infecte del virus que ya lo superaron, seguro que va a haber muchas, centenares o miles”, pero cree que gente que vuelva a enfermarse “segura mente haya muy pocos casos”.

Corell explicó que pueden darse casos en los que no sean reinfecciones, sino que “el virus ha estado en otros tejidos acantonado y ha vuelto a salir positivo, que esto en el período de un mes ha visto que puede suceder”. “Muchas de estas reinfecciones son casos que no se ha aclarado del todo la infección original”, aseguró.

Respecto al primer caso de reinfectado conocido, el de un paciente de Hong Kong procedente de España, Corell explicó que lo que se sabe por ahora es que “en un primer momento se infectó con su virus, con las proteínas, se le secuenció, y ahora, en un segundo momento, alguna de esas proteínas ha tenido mínimos cambios”. El experto asegura que la única manera de estar seguros de que se trata de una reinfección es encontrar “dos secuencias del virus distintas”.

Aun así, Corell indica que “puede suceder que un paciente pueda estar infectado por dos tipos de virus simultáneamente”, algo que “en una situación de transmisión comunitaria no sería extraño”.