¿De verdad vamos a vivir otros felices años 20?

“No hay mal que cien años dure, ni cuerpo que lo resista”. El refranero patrio, tan sabio, condensa en una línea siglos de experiencia: todo acaba pasando, y también lo hará el maldito SARS-CoV-2. Aún estamos viendo cuándo llegará ese momento y cómo será entonces la vida, pero hay una referencia que recalcan los más esperanzados, la de los “felices años 20” del pasado siglo.

¿Se repetirá la historia? ¿Viviremos dentro de un dorado Gran Gatsby, oyendo jazz y bailando charlestón? ¿O nos pueden las ganas de soñar?

Los expertos reconocen ciertos paralelismos entre las dos épocas, con un siglo de diferencia, pero echan el freno a tanto optimismo. Primero, porque lo que nos ha llegado de aquella década tiene mucho de idealización. No fue tan luminosa. Y segundo, porque los contextos y las personas nunca son exactamente iguales.

“Hay similitudes, claro. Entonces se venía de una pandemia -la de la llamada gripe española, que mató a 50 millones de personas en 1918-, fue una época valle entre dos guerras mundiales y entre dos crisis territoriales, estratégicas y económicas, y en ambos casos las novedades en tecnología eran revolucionarias para el momento”, explica el americanista Sebastián Moreno.

Sin embargo, entiende que no podemos tomar al pie de la letra eso de “años felices”, por lo que ya empiezan los matices en la comparación. “Es innegable que se produjo un estallido de esperanza y alivio, más que de alegría, porque se dejaba atrás un horror importante. Eso se tradujo en mayor ansia de vida, de consumo y de disfrute, sobre todo a partir de 1924 y hasta que los suicidios de Wall Street pusieron el epílogo, con el crack del 29. Pero va por barrios”, afirma gráficamente.

“No fue un estado generalizado en el mundo, ni de Occidente siquiera. Europa se ahogaba en su reconstrucción tras la Primera Guerra Mundial y en EEUU se beneficiaban de eso, vía créditos, intereses y contratos. El nuevo centro del poder bursátil era Nueva York. Allí sí existía ya una clase media relativamente firme que podía acceder a una nueva vida, a la democratización del coche propio, los electrodomésticos o el ocio. Esa es la estampa que vemos en las películas y en las novelas”, ahonda.

Eso es la epidermis de los privilegiados, que cuajó en el llamado sueño americano. Debajo estaban la pobreza y las heridas de los combatientes europeos y los sentimientos ultranacionalistas, fascistas y violentos al alza: son los años en los que se va gestando el nazismo, en los que Benito Mussolini se hace fuerte, en los que Stalin ya castiga con los gulags.

“Desenfreno sexual y derroche económico”

Puestas las cosas en su sitio, ¿nos espera algo parecido a ese renacer, aunque fuera parcial? El sociólogo Nicholas A. Christakis, de la Universidad de Yale, se ha convertido en el autor de referencia en el mundo para responder a esta pregunta. En su libro superventas Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live (La flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos) sostiene que sí. “Si miras lo que ha pasado en los últimos 2.000 años, cuando las pandemias terminan hay una fiesta. Es probable que veamos algo similar en el siglo XXI”, sostiene en sendas entrevistas de referencia en la BBC y The Guardian.

Christakis asume que no habrá una inmunidad global en breve, así que plantea varias fases, porque aún estamos “al final del principio”: una primera etapa es para encajar el impacto biológico de la pandemia en el presente 2021; una segunda, de “lidiar” con las consecuencias sociales, físicas, psicológicas, sanitarias y económicas de estos meses -predice que habrá un 45-50% de población vacunada en 2022 y la recuperación socioeconómica será completa en 2023-; y una tercera, que llama “postpandemia”, que no llegaría hasta 2024 y en la que todo se estabilizaría, al fin. Ahí llega la fiesta, aunque quedarán efectos perdurables como la telemedicina, el rediseño de oficinas y el teletrabajo o el contacto físico.