Deja de enseñar matemáticas a tus hijos en casa y explícales lecciones de vida

Aunque a muchos les está yendo bien con sus agendas organizadas con colorines, para otros está siendo un calvario acostumbrarse al teletrabajo y al mismo tiempo hacer de profesores sin la formación pertinente. Si ese es tu caso, no te preocupes, porque esto no durará para siempre y los niños acabarán poniéndose al día si las clases en la mesa de la cocina no marchan demasiado bien.