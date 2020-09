Dónde ver y cómo va a ser el primer debate entre Trump y Biden

Las elecciones a la presidencia de Estados Unidos ya están a la vuelta de la esquina y, como prueba de ello, esta semana se celebra el primer debate entre los dos candidatos: Donald Trump, del Partido Republicano y actual presidente, y Joe Biden, aspirante del Partido Demócrata.

A pocas horas de ese primer encuentro, para el que ambas partes tienen muchísimas expectativas, aquí te resumimos todos los datos que debes conocer sobre esta fecha señalada:

¿Cuándo y dónde se celebra?

Este martes, a las 21 horas, hora de Nueva York. Eso quiere decir que en España nos pilla de madrugada; concretamente, a las tres de la mañana del miércoles 30 de septiembre.

El debate tendrá lugar en la Universidad Case Western Reserve de Cleveland, Ohio (EEUU).

¿Cómo puedo verlo?

Lo retransmiten en directo todas las principales cadenas de noticias estadounidenses, pero además se puede seguir en español en Univisión y Telemundo o a través de este streaming en YouTube.

El debate también se transmitirá en vivo en univisionnoticias.com y en las cuentas de Twitter, Facebook y YouTube de Univision Noticias, una de las mayores cadenas en español de Estados Unidos. Telemundo también transmitirá los debates en directo con interpretación simultánea al español.

¿Cuánto durará el debate?

90 minutos exactamente, sin pausas publicitarias.

¿Quién lo moderará?

El periodista Chris Wallace, de Fox News Sunday, que ya moderó en 2016 uno de los debates entre Hillary Clinton y Donald Trump.

Curiosamente, y pese a trabajar para Fox News —canal ‘amable’ con Donald Trump—, al presidente no le ha gustado la elección de Wallace como moderador, y así lo han hecho saber miembros de su campaña. No es la primera vez que Trump desmerece el trabajo de Wallace: hace unos meses criticó su “falta de talento”, y lo comparó desfavorablemente con su padre, el periodista Mike Wallace.

En cualquier caso, la elección del moderador no depende de los candidatos. La comisión de debate, un grupo no partidista que supervisa los debates electorales desde 1987, es el único organismo encargado de elegir a los moderadores, y a los candidatos presidenciales no se les permite vetar su decisión.

¿De qué temas hablarán?

En este primer debate se tratarán seis bloques temáticos elegidos por el moderador: la trayectoria de ambos candidatos, la batalla por la sustitución en el Tribunal Supremo, la pandemia del coronavirus, la economía, la raza y la violencia en las ciudades, y la integridad de las elecciones. Cada bloque durará 15 minutos.

¿Cuánta gente suele ver el debate?

Los últimos debates presidenciales, que enfrentaron a Donald Trump y a Hillary Clinton, fueron los más vistos con diferencia. En concreto, en 2016 llegaron a reunir a 74 millones de espectadores en torno al televisor.

¿Habrá más debates este año?

Sí. Entre los candidatos a la presidencia, habrá dos más: el 15 y el 22 de octubre. Los candidatos a la vicepresidencia, Mike Pence del lado de Trump y Kamala Harris del lado de Biden, se verán las caras en un único encuentro el próximo 7 de octubre.

Prácticamente todo está listo para la gran noche electoral del 3 de noviembre.