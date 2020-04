El rompecabezas de la conciliación: los niños no vuelven al cole hasta septiembre

La nueva normalidad sin la nueva conciliación

“Nos habíamos hecho a la idea de que al colegio no volvían y lo teníamos más o menos organizado puesto que, en mi caso, he podido teletrabajar”, cuenta María Mayoral Lumbreras, madre de dos niños de 9 y 5 años. “Para nosotros, el problema será mayor cuando lleguen los meses de julio y agosto. Si no hay campamentos, si no abren los coles para actividades recreativas, si no los podemos dejar con los abuelos... ¿qué vamos a hacer? A lo largo de todo este proceso ya me he planteado varias veces cogerme una excedencia”.