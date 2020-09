Qué hay detrás del “faltan médicos para contratar” que dice Ayuso

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

El problema no es que no haya profesionales para contratar, sino la disminución que se ha hecho en las plazas de formación MIR (la prueba obligatoria para acceder a plazas de médico especialista). Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) señalan que hay “más de 5.000 esperando poder trabajar y no pueden hacerlo porque no han tenido una plaza de formación”. “Una vez se ponga solución a estos problemas podremos empezar a valorar si faltan médicos como se defiende por parte de las administraciones”, han insistido.

Con este panorama, la Comunidad de Madrid repite un mantra con el que muchos sanitarios no están de acuerdo: “No hay médicos a los que se pueda contratar”. Este lunes, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso , lo ha asegurado en la rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , tras la reunión que han mantenido para abordar la situación. Pero, ¿qué hay de cierto en esta afirmación? ¿Dónde están los médicos españoles?

Pero la ausencia de plazas no es la única razón que ha llevado a que haya escasez de médicos en la Atención Primaria. “En los centros de salud son muy importantes los profesionales de enfermería y en España hay pocos”, explica Sánchez Bayle. “La consecuencia de esto es que los médicos a veces tienen que hacer labores que podrían hacer otros profesionales”, lamenta.

Otro de los principales escollos que se encuentran estos profesionales es “la altísima tasa de temporalidad laboral que se prolonga en el tiempo”, lo que los tribunales reconocen como “fraude de ley”, según la CESM. “A lo que se añade una mala retribución y las condiciones laborales en que obligan a desarrollar su actividad a los profesionales, que los contratos ofertados son precarios, cuando se pueden ofrecer contratos de interinidad y no de eventualidad”.

NurPhoto via Getty Images "Llevo trabajando 24 horas ¿Te opero?", la pancarta de una sanitaria en Madrid.

Las cifras le respaldan. En el mes de mayo se produjo la finalización de toda la promoción MIR de este 2020 y desde los sindicatos aseguran que no se contrató a todos los médicos que se podían contratar. “Se aseguraba que los mismos no aceptaban los contratos que se ofrecían y evidentemente esto fue así porque en su mayoría eran acuerdos de trabajo en precario y muy poco atractivos, lo que llevó a los profesionales a buscar salidas en otros campos”, han denunciado desde la CESM.

“Ahora mismo, es verdad que en Madrid hay pocos médicos de Atención Primaria”, explica otro profesional de la Sanidad que ha preferido no revelar su nombre, “los que terminan en Familia se acaban yendo a los hospitales por las urgencias y otros se han ido fuera, donde los tratan mejor. Y no sólo fuera de Madrid, también fuera de España, donde les ofrecen mejores expectativas”.

Un confinamiento “irracional”

En cuanto a las restricciones de movilidad en algunas zonas por áreas de salud, Sánchez Bayle explica que son “irracionales”: “Hace diez o quince años, Esperanza Aguirre eliminó las áreas de salud de la Comunidad de Madrid. Antes eran más grandes, más racionales y con límites más precisos, pero hoy por hoy son una tontería, este sistema es poco operativo y no va a solucionar problemas”.

Para él, la solución pasa por aumentar la calidad de la Sanidad, contratar más rastreadores— “la Comunidad necesita mínimo 2.600, porque es un territorio muy difícil de controlar”— y cuidar a quien nos cuida, a los sanitarios.

También hace falta aumentar la respuesta en la Atención Primaria: “No puede ser que siga habiendo centros de salud donde sólo hay administrativas y profesionales de enfermería, sin médicos”. Pone el foco también en los pacientes y en las colas que se forman a la puerta de algunos centros de salud: “Es una situación humillante e incómoda para la gente. Y será peor cuando empiece el mal tiempo. Además puede ser un foco más de contagio, ya que en esas colas se juntan sospechosos de coronavirus con personas con otras enfermedades”.

Los olvidados por el coronavirus: otro gran problema

El otro problema “gravísimo” para el doctor son la cantidad de personas que no tienen coronavirus pero sufren otras enfermedades y están siendo desatendidas. “Personas con cáncer, hepatitis, EPOC, úlceras, derrames cerebrales... a todas ellas se las desatendió durante la ola anterior, en el verano no se les ofreció una buena atención sanitaria y ahora han vuelto a cerrar los quirófanos en prácticamente todos los hospitales”, explica. Por eso teme que “la mayor parte de la gente que muera no vaya a ser por covid-19, sino por enfermedades desatendidas”.

Sánchez Bayle opina que todo esto se debe a que desde el Gobierno sólo “se piensa en la imagen y los negocios, pero no en la salud de la población”. “Es una situación muy crítica y eso si no hay una respuesta rápida y eficaz, las cosas irán a mucho peor”, advierte recordando que esta segunda ola aún no ha empezado a cebarse con las personas mayores.