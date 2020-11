Illa descarta ahora un confinamiento domiciliario y dice que hay que evaluar las medidas "en dos o tres semanas"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El ministro de Sanidad, Salvador Illa, el pasado 27 de agosto en Moncloa.

El Gobierno descarta, por ahora, volver a encerrar a los españoles en casa. “De momento, no contemplamos un confinamiento domiciliario”, ha zanjado este miércoles el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras la reunión del consejo interterritorial de salud.

“No ha habido una discusión con respecto al confinamiento domiciliario. Hay comunidades que han expresado que no se puede perder de vista esta medida. Pero la conclusión es que hay una estrategia nacional y hay que darse un tiempo de dos o tres semanas. Yo he propuesto con carácter general que las medidas que se tomen tienen que tener una extensión mínima de siete días”, ha comentado Illa.

“Se están tomando medidas que hay que evaluar con rigor en unas semanas, pero no podemos tomar medidas nuevas el martes cuando no hemos dado tiempo al efecto de las que desplegamos el domingo”, ha dicho Illa, quien ha puesto en valor que el Gobierno ha levantado dos instrumentos para aliviar la situación: el documento, consensuado entre la mayoría de las comunidades, con la abstención de la Comunidad de Madrid y el País Vasco, con niveles de alerta diferentes a partir indicadores clave y el estado de alarma bajo el cual se pueden aplicar medidas fuertes que conlleven restricciones de movimiento.

No obstante, Illa no se ha negado rotundamente a modificar el decreto de estado de alarma para permitir a los Ejecutivos autonómicos decretar confinamientos domiciliarios, como ha pedido el Gobierno vasco. El Gobierno ha defendido la validez de las cifras de contagios, hospitalizados y fallecidos de las autonomías: “Los datos que nos proporcionan las comunidades son fiables, si no fuera así lo haríamos ver”, ha dicho Illa sobre los datos de la Comunidad de Madrid. El ministro, además, espera que a finales de este año o principios del que viene se pueda disponer de una vacuna con “seguridad”.