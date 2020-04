La aplaudida respuesta de 'Kichi' a una de las mayores preocupaciones de los niños durante la cuarentena

Es tanta la preocupación de algunos niños durante esta cuarentena que algunos han llegado a dirigirse por escrito al presidente del Gobierno: ¿puede el Ratoncito Pérez ir a visitarles si se les cae un diente o no está permitido durante el confinamiento?

En algunos lugares de España los alcaldes están tomando medidas, como la de Miranda de Ebro (Burgos) o José María González Kichi, el de Cádiz. Este último le ha dirigido este jueves una carta al ratón para que sepa que tiene permiso “para cirucular por la ciudad durante su horario de trabajo habitual”.

“Varios niños y niñas de esta ciudad os habéis puesto en contacto conmigo ante la preocupación, más que lógica, de que el Ratoncito Pérez no visite vuestros hogares con motivo del Covid-19 y el momento de confinamiento. Por eso, me he puesto en contacto con él y le he escrito esta carta para que continúe su labor en la medida de lo posible, pues entendemos que se trata de un contexto complicado”, ha explicado el edil.

Como ha compartido en su cuenta de Facebook, en la carta se especifica que “para poder trabajar con total normalidad y seguridad” tanto para él como para los niños que visite, “deberá utilizar obligatoriamente mascarilla y guantes”, además de “lavarse las manos con agua y mucho jabón antes de entrar en cada casa”.