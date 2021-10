La extrema derecha boicotea los talleres antirracistas del mayor evento joven europeo

En un momento dado, una de las participantes ha tomado la palabra para explicar su experiencia como irlandesa de ascendencia paquistaní (en el vídeo superior).

“No puedo entrar a un supermercado sin que me sigan constantemente por si voy a robar algo, no puedo a entrar a una sala sin que la gente automáticamente se gire a mirarte, sin que te juzgue por lo que comes, por cómo vistes, sin que te llamen ‘paqui’ [...]. Sé perfectamente que no todos los blancos son racistas, pero al mismo tiempo puedo asegurar que cuando voy a una entrevista de trabajo y ven mi nombre, piensan instantáneamente que no sé hablar inglés. He nacido en ese país, soy ciudadana de ese país, mi madre nació en ese país, y que me pregunten constantemente que de dónde soy no sólo me parece discriminatorio sino humillante. He nacido aquí, pago impuestos en este país, y represento todo lo que este país representa”, ha lanzado la joven. Y todo el mundo ha tenido que callarse y aplaudir… salvo los boicoteadores.