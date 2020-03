La genial lista de la compra de una señora que no puede salir de casa: "¿Cómo no vamos a querer a las personas mayores?"

Esta lista es de una señora que no puede salir de casa y una vecina hace por ella la compra. Es brutal. ¿Pero cómo no vamos a querer a las personas mayores? Por favor, son lo mejor que hay. pic.twitter.com/hdvFR7twRO

A continuación se puede leer: “Me he puesto guantes para no infectarte. Lo que sobre para ti. Te quiero mucho. No he tocado el dinero”.

″¿Pero cómo no vamos a querer a las personas mayores? Por favor, son lo mejor que hay”, se pregunta el usuario de Twitter. La publicación ha superado los 4.600 me gusta en 9 horas.