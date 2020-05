El insólito caso de las personas que no quieren salir de casa no es tan insólito

Esta conversación entre una mujer y su hijo, un niño de unos 6 años con las manos enguantadas y entrelazadas por detrás cual señor mayor, se produjo el pasado domingo sobre las 12 del mediodía en el barrio de Puente de Vallecas en Madrid, pero pudo haber ocurrido en cualquier otro punto del país a cualquier otra hora de aquel domingo. Después de un mes y medio de encierro , muchos niños prefirieron no salir de casa, y muchos padres se sorprendieron de este miedo, o quizás no tanto.

Lo mismo se aplica a la población de riesgo. “Pregúntate qué es lo que está en tu mano para gestionar ese miedo, qué cosas puedes tener bajo control”, apunta la psicóloga. “Hay que adaptar esta idea a la situación en que cada uno esté; la respuesta no es la misma para todos”, aclara la experta, que anima a la población más vulnerable a “tomar más precauciones que una persona que no lo es y limitar más sus salidas”.

Para Salvador Macip, doctor en Medicina y profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, la clave para que el ‘riesgo’ no derive en pánico se encuentra en el discernimiento.

“Lo importante es explicar que si estamos encerrados en casa es para evitar el contacto social, no para evitar respirar el aire. El problema es tocar superficies infectadas o, si tú estás enfermo, contaminar superficies y pasar el virus a otra gente”, afirma Macip. Cuando empiece la desescalada, “las normas serán las mismas que hasta ahora: intentar no tocar las cosas, no tocarse la cara, lavarse mucho las manos, si se puede llevar mascarilla, mejor, no reunirse con gente más allá de las personas con las que convives en casa, no interactuar con los vecinos o con las personas que te encuentres a menos de dos metros, evitar aglomeraciones o lugares muy concurridos en horas punta”, enumera.

Macip, autor del libro Las grandes plagas modernas, vive actualmente en Reino Unido, donde la gente ha podido salir a pasear desde el principio de la epidemia. “Aquí nos dejan salir, pero si te cruzas con un vecino por la calle, lo saludas a dos metros de distancia, y vas a zonas donde no hay mucha gente para poder pasear sin problema”, insiste.