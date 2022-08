Radiografía de los jóvenes europeos: lo que nos dan, lo que nos reclaman, lo que necesitan

EMILI_VISION via Getty Images

EMILI_VISION via Getty Images

Decía la política alemana, también, que Europa “superará” cualquier prueba a la que se la someta porque los jóvenes le dan confianza en que así será. Tenemos una juventud europeísta, dinámica, entusiasta, pero que necesita respuestas y no siempre las encuentra. Ese es el problema. Confianza, sí. Seguridad, menos, siendo como es la juventud el colectivo que más ha sufrido la crisis en términos sociales y económicos, como reconoce la Comisión Europea , a golpe de centros de estudios cerrados, desempleo en escalada y restricciones sociales que han limitado su experiencia vital.

Su educación, su empleo, su inclusión social o su salud mental son algunos de los retos para los que necesitan la muleta de Bruselas. Las generaciones actuales se enfrentan a un sistema socioeconómico incapaz de cambiar de dirección o alterar su curso para alejarse de la amenaza de colapso ecológico o de desigualdad que han creado sus predecesores, y sus voces, desafiantes y fuertes, no se escuchan. Quieren que eso cambie.

La agresión de Rusia contra Ucrania ha reforzado la convicción de la juventud de que el principal objetivo de la Unión es preservar la paz, reforzar la seguridad internacional y fomentar la cooperación internacional, dicen un 37% de los sondeados. Ponen el bienestar común por encima del propio, cuando las cosas no les van precisamente bien. A más distancia, piden para ellos: reclaman el aumento de las oportunidades de empleo en la Unión para los jóvenes (33%); la lucha contra la pobreza y las desigualdades económicas y sociales (32%); y el fomento de las políticas respetuosas con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático (31%).

A pesar de la pandemia, la encuesta pone de manifiesto un aumento de la movilidad juvenil transnacional con respecto a 2019, lo que refleja la firme voluntad de reconexión entre sus iguales, más allá de su nacionalidad. Alrededor de cuatro de cada 10 jóvenes (el 39%) han participado en una actividad profesional, de voluntariado, de aprendizaje o deportiva en otro país de la UE, frente a poco más de 3 de cada 10 (31%) en 2019. Si no lo hacen es porque no tienen recursos, no por falta de ganas, responde otro 36%.