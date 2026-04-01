Un avión militar ruso se estrella en Crimea y mueren sus 29 ocupantes

Un avión de transporte militar ruso se ha estrellado en la península de Crimea, causando la muerte de las 29 personas que viajaban a bordo, según han informado medios oficiales rusos citando al Ministerio de Defensa. El accidente se produjo este martes por la tarde, cuando el aparato desapareció de los radares mientras sobrevolaba esta región estratégica del mar Negro.

El avión, un modelo An-26, perdió el contacto a las 18:00 hora de Moscú (15:00 GMT) durante un vuelo programado en la zona. Poco después, se activaron los equipos de emergencia, que lograron localizar los restos del aparato en un acantilado. Según las primeras informaciones, no hay supervivientes entre los 23 pasajeros y los seis miembros de la tripulación.

Sin supervivientes y con causas aún por esclarecer

Las autoridades rusas han confirmado que todos los ocupantes del avión fallecieron en el impacto. Por el momento, no se han ofrecido detalles sobre las posibles causas del accidente, aunque se espera que en las próximas horas se inicie una investigación oficial para esclarecer lo ocurrido.

Equipos de rescate fueron desplegados en cuanto se perdió el contacto con el aparato y lograron localizar rápidamente la zona del siniestro, en un terreno de difícil acceso.

Una zona clave en el conflicto

El accidente se produce en Crimea, un territorio de gran importancia estratégica para Rusia por su acceso al mar Negro. La península fue anexionada por Moscú en 2014 tras un referéndum no reconocido por gran parte de la comunidad internacional y sigue siendo uno de los principales focos de tensión con Ucrania.

Aunque por ahora no hay indicios que relacionen el siniestro con el conflicto, el hecho de que se haya producido en una zona altamente militarizada añade incertidumbre sobre las circunstancias del accidente.