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Un avión militar ruso se estrella en Crimea y mueren sus 29 ocupantes
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Un avión militar ruso se estrella en Crimea y mueren sus 29 ocupantes

Un An-26 del ejército ruso perdió contacto durante un vuelo sobre la península antes de impactar contra un acantilado.

Israel Molina Gómez
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Una captura de pantalla de un vídeo muestra bombarderos estratégicos rusos de largo alcance Tu-95MS
Una captura de pantalla de un vídeo muestra bombarderos estratégicos rusos de largo alcance Tu-95MSRussian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images

Un avión de transporte militar ruso se ha estrellado en la península de Crimea, causando la muerte de las 29 personas que viajaban a bordo, según han informado medios oficiales rusos citando al Ministerio de Defensa. El accidente se produjo este martes por la tarde, cuando el aparato desapareció de los radares mientras sobrevolaba esta región estratégica del mar Negro.

El avión, un modelo An-26, perdió el contacto a las 18:00 hora de Moscú (15:00 GMT) durante un vuelo programado en la zona. Poco después, se activaron los equipos de emergencia, que lograron localizar los restos del aparato en un acantilado. Según las primeras informaciones, no hay supervivientes entre los 23 pasajeros y los seis miembros de la tripulación.

Sin supervivientes y con causas aún por esclarecer

Las autoridades rusas han confirmado que todos los ocupantes del avión fallecieron en el impacto. Por el momento, no se han ofrecido detalles sobre las posibles causas del accidente, aunque se espera que en las próximas horas se inicie una investigación oficial para esclarecer lo ocurrido.

Equipos de rescate fueron desplegados en cuanto se perdió el contacto con el aparato y lograron localizar rápidamente la zona del siniestro, en un terreno de difícil acceso.

Una zona clave en el conflicto

El accidente se produce en Crimea, un territorio de gran importancia estratégica para Rusia por su acceso al mar Negro. La península fue anexionada por Moscú en 2014 tras un referéndum no reconocido por gran parte de la comunidad internacional y sigue siendo uno de los principales focos de tensión con Ucrania.

Aunque por ahora no hay indicios que relacionen el siniestro con el conflicto, el hecho de que se haya producido en una zona altamente militarizada añade incertidumbre sobre las circunstancias del accidente.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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