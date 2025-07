"El juego está a punto de cambiar": un senador estadounidense antes del "importante" anuncio de Trump

Nuevas noticias están a punto de llegar desde Estados Unidos. El senador estadounidense, Lindsey Graham, ya adelantó hace unos días, durante una entrevista con el canal estadounidense CBS News la reanudación del suministro de armas a Ucrania. Mientras tanto, el presidente Trump se prepara para hacer "una declaración importante" sobre el devenir del conflicto.

Según publica el medio Kyiv Indepedent, él mismo marcó el nuevo rumbo de la Administración de Trump. "El juego, con respecto a la invasión de Putin a Rusia, está a punto de cambiar. Espero que, en los próximos días, se vean armas fluyendo a un nivel récord para ayudar a Ucrania a defenderse", aseguró el senador. "La idea de que Estados Unidos venda armas para ayudar a Ucrania está muy cerca", agregó.

Por su parte, el presidente Trump afirmó al canal de televisión NBC News, que "creo que también tendré una declaración importante que hacer sobre Rusia el lunes". "Estoy decepcionado con Rusia, pero veremos qué sucede en las próximas semanas", añadió Trump.

De acuerdo a la información difundida, las relaciones entre el presidente ruso Vladímir Putin y Trump se han visto debilitadas en las últimas semanas. El presidente estadounidense ha criticado al Kremlin por negarse a aceptar un acuerdo de paz con Ucrania, y por continuar con el asedio sobre las ciudades ucranianas.

De este modo, Graham espera que el presidente imponga "más aranceles y sanciones" a Moscú. "En los próximos días y semanas, va a haber un esfuerzo masivo para llevar a Putin a la mesa. Y para aquellos que lo están ayudando. Por ejemplo, China, comprando petróleo ruso barato y sin tener que rendir cuentas, esos días están a punto de terminar", concluyó Graham.

Justo este domingo, la Casa Blanca ha dado a conocer que suministrará a Ucrania de sistemas de misiles Patriot, que "necesitan desesperadamente", pero que los pagará la Unión Europea.

"Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos porque necesitan protección, pero la Unión Europea está pagando por ello. Nosotros no estamos pagando por nada, pero vamos a enviarlos. Será un negocio para nosotros y les enviaremos Patriots", declaró Trump a los medios tras asistir al final del Mundial de Clubes de la FIFA.