El líder supremo de Irán, satisfecho, pero cauto, con las primeras conversaciones con EEUU: "Fueron bien"

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ha afirmado este martes que los primeros pasos de las conversaciones con EEUU sobre el programa nuclear iraní fueron "bien". "Se han llevado a cabo bien en los primer pasos", ha dicho durante un encuentro con parlamentarios en Teherán, en sus primeras declaraciones acerca de las negociaciones con EUU que comenzaron de manera indirecta el sábado pasado en Omán.

Asimismo, máxima autoridad política iraní ha pedido "que continúen las negociaciones de buena manera". En este sentido, ha afirmado que las conversaciones se deben llevar a cabo con "precisión" y ha remarcado que las líneas rojas están claras para ambas partes, aunque no ha aclarado cuáles son.

Jameneí ha confesado que no confía plenamente en EEUU, aunque trata de mantener un tono optimista: "Por supuesto, nosotros desconfiamos mucho de la otra parte, pero somos optimistas acerca de nuestras capacidades". "No somos ni demasiado optimistas ni demasiado pesimistas respecto de estas conversaciones", ha insistido, afirmando que puede que se logre un resultado o no.

Por ello, ha llamado a "no atar los problemas del país" a las conversaciones, un error que en su opinión se cometió durante las negociaciones que llevaron al acuerdo nuclear de 2015, entre Irán y seis potencias.

EEUU e Irán mantuvieron el sábado una primera ronda de negociaciones en Omán, en busca de un acuerdo sobre el programa nuclear iraní en unas conversaciones que Teherán calificó de "constructivas" y Washington como "positivas". Los dos países, que no mantienen relaciones diplomáticas, afrontarán el próximo sábado una nueva ronda en Omán, después de que se informase que serían en Roma.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, y el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, representaron a sus países en estos encuentros indirectos en los que ejercen de intermediarios diplomáticos omaníes.

Ante esta segundas conversaciones, Irán despliega una intensa actividad diplomática con las próximas visitas a Teherán del director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, y de Araqchí a Rusia, uno de sus más cercanos aliados.

Las conversaciones se llevan a cabo después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya amenazado con atacar al país persa en varias ocasiones si no alcanzan un acuerdo acerca del programa nuclear iraní. En un principio, Jameneí cerró la puerta a negociar con la Administración de Trump, algo que calificó de "ni inteligente, ni sabio", pero más tarde cambio de parecer.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo firmado en 2015 entre Irán y otras potencias, que establecía límites estrictos a las actividades nucleares de Teherán a cambio de un alivio de las sanciones.