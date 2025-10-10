El país fronterizo de la OTAN observa con interés el nuevo posible caza que quiere España tras rechazar el F-35

España podría estar planeando redifinir sus capacidades aéreas con la adquisición del caza turco de quinta generación TAI KAAN, desarrollado por Turkish Aerospace Industries (TAI), para su aviación de combate.

Varios medios, como el finés Verkkouutise o Infodefensa, se han hecho eco de este rumor, que ha cobrado fuerza después de que el Gobierno español descartara en agosto la compra del F-35B Lightning II de Lockheed Martin, el único avión de combate occidental con capacidad STOVL (despegue corto y aterrizaje vertical), clave para operar desde el buque insignia de la Armada, el Juan Carlos I.

El vínculo en materia de defensa entre España y Turquía, ambos miembros de la OTAN, ha crecido significativamente. En la feria de defensa FEINDEF, celebrada en mayo en Madrid, la industria turca tuvo una participación destacada.

En este marco, España firmó la adquisición de aviones de entrenamiento avanzado Hürjet para sustituir a los F-5M, con un acuerdo de coproducción con Airbus. En octubre, el Consejo de Ministros amplió el pedido a 45 unidades, que serán ensambladas en Turquía e integrarán teconología española.

Para analistas del sector, esta creciente cooperación industrial refuerza las especulaciones sobre un posible interés en el KAAN, cuyo funcionamiento está previsto para 2030. No obstante, el Ministerio de Defensa español no ha confirmado oficialmente negociaciones en curso.

Proyecto insignia de Turquía

El TAI KAAN, anteriormente conocido como TF-X, es la principal apuesta de Turquía para reemplazar sus F-16 y F-4. Se trata de un caza de superioridad aérea con tecnología stealth, aviónica avanzada con inteligencia artificial y capacidades de guerra en red.

La primera versión (Block 10) está prevista para entrar en servicio en 2029, y TAI ya trabaja en seis prototipos, con planes de producción inicial de ocho unidades por año. Turquía planea adquirir al menos 148 aviones, y ya ha cerrado un contrato de exportación con Indonesia.

El proyecto, sin embargo, aún depende de componentes extranjeros, como los motores General Electric F110, lo que plantea desafíos en términos de autonomía tecnológica. Turquía espera probar motores propios en 2028.

El interés español en el KAAN podría responder a la necesidad de una solución de transición hasta la llegada del avión europeo de sexta generación FCAS, previsto para la década de 2040. En este sentido, apostar por el desarrollo turco permitiría a España diversificar proveedores y reducir su dependencia de Estados Unidos, mientras refuerza su papel en la industria europea y atlántica de defensa.