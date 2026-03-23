Europa pide explicaciones a Hungría por las "preocupantes" informaciones sobre filtraciones a Rusia

La Comisión Europea ha pedido este lunes explicaciones al Gobierno de Hungría por las "preocupantes" informaciones que apuntan a que su ministro de Exteriores, Péter Szijjarto, habría compartido con Rusia el contenido de debates a puerta cerrada en reuniones de ministros de la UE, sin que por ahora el Ejecutivo comunitario vaya a tomar ninguna decisión.

"Las noticias sobre que el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría supuestamente reveló a su homólogo ruso el contenido de una discusión ministerial a puerta cerrada en el Consejo son profundamente preocupantes", ha afirmado en una rueda de prensa la portavoz adjunta de la Comisión Europea Arianna Podestà.

Según la visión del Ejecutivo comunitario, una relación de confianza entre los Estados miembro y entre estos y la institución "es fundamental" para el funcionamiento de la UE, por lo que espera que el "Gobierno húngaro proporcione las aclaraciones correspondientes".

"Como he dicho, por ahora estamos a la espera de esas aclaraciones, y en este punto nos encontramos (...). Así que primero necesitamos establecer los hechos y recibir esas aclaraciones", ha respondido la portavoz al ser preguntada sobre si la Comisión valora adoptar algún tipo de medida contra Hungría o para evitar nuevas filtraciones al Kremlin.

Bruselas reacciona de este modo a lo publicado por el diario estadounidense The Washington Post en cuanto a que, según fuentes diplomáticas citadas por el medio, el Gobierno húngaro ha estado durante años filtrando al Kremlin información confidencial sobre lo discutido en las reuniones de ministros europeos que celebran ordinariamente los 27 en el marco del Consejo de la UE.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, fue uno de los primeros en reaccionar a lo publicado y, en un mensaje difundido en redes sociales el domingo, afirmó que es algo que llevan "mucho tiempo sospechando" entre los líderes de la UE y que, por ello, él mismo evita tomar la palabra en las cumbres más allá de lo "estrictamente necesario" para decir "lo justo y necesario".

Llamadas "regulares" durante los recesos en las reuniones de los 27

"Las noticias de que la gente de (el primer ministro húngaro, Viktor) Orbán informa a Moscú sobre cada detalle de las reuniones del Consejo de la UE no debería sorprender a nadie", indicó Tusk, que fue también presidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019.

A ello respondió el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, quien también recurrió a las redes sociales para tachar las acusaciones de "informaciones falsas" y acusar a Varsovia de querer apoyar con sus mensajes al partido opositor Tisza para contar con un "gobierno títere pro-guerra" en Hungría.

De acuerdo a lo publicado por el medio estadounidense, el jefe de la diplomacia húngara realiza llamadas "regularmente" en los recesos de las reuniones de ministros de los 27 para trasladar a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, "informaciones directas sobre lo discutido" en Bruselas y coordinar posibles respuestas.