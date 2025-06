Guerra Ucrania en directo: la OTAN da luz verde al plan "disuasorio" contra las amenazas de Putin

"¿Ha sido esta la peor Cumbre de la OTAN de la historia? Podría haber sido mucho peor. Por ejemplo, nos podríamos haber quedado sin OTAN. Pero aún la tenemos. Así que, técnicamente, ¡genial!". El exministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielus Landsbergis, se preguntaba en redes sociales por la cita de La Haya (Países Bajos) de esta semana, nada más acabar, y se respondía a sí mismo: siempre hay más margen para el desastre. Mal consuelo.

Pero es verdad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dado la espantada, su país no ha abandonado la Alianza Atlántica y no ha tenido roces del tipo "ahora no respiro" (más allá del amenazante cachete final a España). Es más, se ha ido a casa "un poco diferente", viendo que sus aliados tienen "pasión y amor" por sus países y su estabilidad. Ahora dice que la OTAN "no es una estafa", pero porque retorna encantado ya que se han cumplido sus deseos y los socios van a dedicar un 5% de su PIB a Defensa, se han relegado en la agenda los problemas de seguridad que no le interesan, ha evitado compromisos mayores con Ucrania y hasta el secretario general aliado, Mark Rutte, le ha tomado la medida y no ha hecho más que soltar lisonjas. Hasta llamarlo "papi" y regodearse en su "victoria".