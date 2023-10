Guerra Ucrania Rusia en directo: Putin, Zelenski y ofensiva militar hoy

Fico ratifica tras su victoria que propondrá negociar con Rusia el fin de la guerra en Ucrania

El ex primer ministro eslovaco Robert Fico ha asegurado tras la victoria de su partido Smer en las elecciones legislativas del sábado que propondrá la apertura inmediata de negociaciones de paz con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania e insistió en que "no hace falta repetir" su postura contra la asistencia militar al Gobierno de Kiev.



En su discurso triunfal, el ex primer ministro ha repetido su mensaje de campaña, que antepone los problemas nacionales a la guerra de Ucrania. "Nuestros problemas son distintos. Si recibo el mandato, sé exactamente lo que debo hacer", ha hecho saber Fico, quien ha confirmado que todavía no ha recibido la llamada de la presidenta del país y rival política, Zuzana Caputova, para iniciar las necesarias conversaciones de coalición.



"En cualquier caso, si mi partido llega al gobierno, tengamos o no el cargo de primer ministro vamos a hacer todo lo posible para comenzar negociaciones de paz en Ucrania tan pronto como sea posible. Sobre armar a Ucrania, ya saben nuestra opinión", ha indicado.