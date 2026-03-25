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EE.UU. despliega 2.000 paracaidistas en Oriente Medio en plena tensión con Irán
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EE.UU. despliega 2.000 paracaidistas en Oriente Medio en plena tensión con Irán

El movimiento del Pentágono llega mientras Washington habla de posibles negociaciones -que Teherán niega- y en medio de la cuarta semana de guerra en la región

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una bandera iraní plantada entre los escombros de una comisaría de policía, dañada en los ataques aéreos de Israel y EEUU, 3 de marzo de 2026, en Teherán (Irán).
Una bandera iraní plantada entre los escombros de una comisaría de policía, dañada en los ataques aéreos de Israel y EEUU, 3 de marzo de 2026, en Teherán (Irán).Majid Saeedi / Getty Images

Estados Unidos eleva la presión militar en Oriente Medio mientras intenta, al mismo tiempo, abrir una vía diplomática. El Pentágono ordenó este martes el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército en la región, en un movimiento que coincide con el inicio de supuestas negociaciones entre Washington e Irán para frenar la guerra.

Según funcionarios estadounidenses citados por varios medios, las tropas pertenecen a una división aerotransportada capaz de movilizarse a cualquier punto del mundo en menos de 18 horas, lo que da una idea del carácter inmediato y estratégico de la decisión.

Más opciones sobre la mesa

Desde Washington se enmarca el despliegue como una forma de ampliar el margen de maniobra del presidente Donald Trump. Según fuentes citadas por The Washington Post, el objetivo es ofrecer "nuevas posibilidades de acción" en un escenario cada vez más volátil.

El movimiento no implica necesariamente una intervención inmediata, pero sí refuerza la capacidad de respuesta de Estados Unidos en caso de una escalada mayor o de un cambio en el rumbo del conflicto.

La isla clave del petróleo

Algunas informaciones apuntan incluso a posibles objetivos concretos. The New York Times señala que este despliegue podría estar vinculado a un eventual intento de tomar la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán, situado en el norte del Golfo Pérsico.

Se trata de un enclave estratégico para la economía iraní y para el mercado energético global. De hecho, Estados Unidos ya bombardeó la zona el mes pasado, aunque sin afectar directamente a la infraestructura petrolera.

Por ahora, no se ha confirmado el destino exacto de las tropas.

Negociaciones en duda

El refuerzo militar coincide con un momento ambiguo en el plano diplomático. Trump aseguró que Irán le había hecho un "gran regalo" en el marco de los primeros contactos, aunque no dio detalles.

Teherán, sin embargo, niega que existan negociaciones directas. Aun así, el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, reconoció que han recibido mensajes de "países amigos" trasladando la intención de Estados Unidos de dialogar.

El canal diplomático, por tanto, existe, pero sigue siendo indirecto y frágil.

Cuarta semana de guerra

Todo ocurre en un contexto de máxima tensión. La guerra entra ya en su cuarta semana, tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

Desde entonces, Irán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener bloqueado el estrecho de Ormuz, un punto clave por el que pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Diplomacia y fuerza, en paralelo

El despliegue de paracaidistas refleja la estrategia dual de Washington: presión militar y apertura diplomática avanzan al mismo tiempo.

Una combinación que deja claro que, aunque se busque una salida negociada, el escenario sigue siendo de alto riesgo.

Y, por ahora, sin garantías de desescalada.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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