Israel ignora a EEUU y en menos de 24 horas deja una decena de muertos y nuevos desalojos en Líbano

Sin haber transcurrido las primeras 24 horas después de que la Casa Blanca lograra el compromiso de las autoridades iraníes de que no volvería a lanzar misiles contra Israel en represalia por su campaña militar y ocupación del sur del Líbano, el Ejército israelí ha bombardeado la milenaria ciudad de Tiro y emitido nuevas órdenes de desalojo a la población.

Los ataques israelíes han dejado al menos nueve muertos y 28 heridos, pero no se descarta que el balance de víctimas mortales continúe creciendo ya que hay personas en situación de gravedad. Las órdenes de evacuación afectan a varias poblaciones, incluyendo también al barrio cristiano de la histórica capital fenicia.

De hecho, el Ejército israelí esgrime que Hizbulá está operando en el barrio cristiano, lo que "obliga" a actuar. En esta serie de ataques ha sido alcanzado la zona que alberga la mezquita de Rifai, ubicada a menos de 200 metros de uno de los barrios atacados. A su vez, conforma uno de los puntos neurálgicos de la arqueología de una ciudad catalogada como patrimonio de la humanidad.

Las órdenes: "El Ejército [israelí] se ve obligado a actuar"

En este sentido, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha sido el encargado de trasladar la localización de las nuevas áreas que se ven sometidas al desalojo forzoso de su población: "Alerta urgente a los residentes de la ciudad de Tiro, incluido el barrio cristiano, y los campamentos y barrios circundantes". Entre dichas localidades, que también incluyen a los campos de refugiados, se encuentran: Shabariha Hamadié, Jal al Bahr, Zaquk, Al Mfadi, Al Bas, Al Maashuq, Burj Shemali, Nabatiye, Al Haus, Rashidié y Ain Baal.

"Ante las violaciones del alto el fuego por parte del grupo terrorista Hizbulá y los ataques al frente interno israelí, el Ejército se ve obligado a actuar contra él con fuerza", reza el mensaje en el que reclama a los civiles "evacuar sus hogares de inmediato" y marchar hacia el norte del río Zahrani. Cabe destacar que esto supone desplazar aún más a los libaneses de la línea de exclusión trazada por el Ejército israelí, al norte del río Litani.

En una réplica de mensajes de corte similar emitidos durante la campaña sobre la Franja de Gaza y Hamás, se advierte de que "todo edificio utilizado por Hezbolá para fines militares podría estar sujeto a ataques" y que "cualquier movimiento al sur del río Zahrani podría poner en peligro sus vidas".

Asimismo, cabe recordar que Teherán se niega a avanzar en ningún acuerdo con Washington que no incluya también un cese de las hostilidades en Líbano y la retirada del Ejército israelí del sur de dicho país vecino. Por su parte, el Gobierno de Benjamin Netanyahu defiende su operación con el objetivo de lograr una zona de exclusión que impida los ataques de la milicia chií contra su territorio. Esa campaña militar es la misma que provocó, este fin de semana, el primer ataque iraní contra Israel sin que se hubiesen producido antes un ataque israelí.