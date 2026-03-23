La Policía de Londres investiga como posible delito de odio antisemita el incendio de cuatro ambulancias judías

Los bomberos descansan tras intervenir en el incendio de ambulancias del servicio judío de Hatzola, el 23 de marzo de 2026, en Londres (Reino Unido).

Efectivos de la Policía Metropolitana de Londres (Reino Unido) han informado este lunes de que cuatro ambulancias pertenecientes a la comunidad judía han sido incendiadas en la zona de Golders Green, en el norte de la ciudad, por lo que han abierto una investigación al respecto, estudiando tales hechos, por cuenta de los cuales no se han registrado heridos, como un posible delito de odio antisemita.

"Se ha iniciado una investigación después de que cuatro ambulancias pertenecientes al servicio de ambulancias de la comunidad judía hayan sido incendiadas en Golders Green", ha informado la Policía Metropolitana en un comunicado en el que han precisado que efectivos del cuerpo continúan en el lugar del suceso.

Del mismo modo, pese a que "todos" los fuegos ya han sido sofocados, de acuerdo con la información difundida por la Policía londinense, han sido evacuadas las viviendas cercanas al lugar de los hechos "por precaución", así como las carreteras permanecen aún cortadas. No ha habido daños en estos servicios y propiedades.

"Tenemos constancia de explosiones", ha precisado el cuerpo de seguridad agregando que las mismas podrían estar "relacionadas con botes de gas que había a bordo de las ambulancias".

Las ambulancias pertenecen a Hatzola, una organización de servicios médicos de emergencia ligada a la comunidad judía formada principalmente por voluntarios.

Por su parte, la superintendente Sarah Jackson, quien es responsable de la Policía en esa zona, ha asegurado que los agentes han iniciado pesquisas "urgentes", dada la "gran preocupación" que este suceso puede causar en la comunidad, a la par que ha avanzado que aunque, por el momento, no se han producido detenciones, podrían estar buscando a tres sospechosos.

"Estamos revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y tenemos constancia de la existencia de vídeos en Internet", ha explicado Jackson instando quienes tengan información que pueda resultar de utilidad en las investigaciones a ponerse en contacto con la Policía.

A su vez, ha enviado un mensaje de tranquilidad a los líderes religiosos asegurando que el cuerpo de seguridad tendrá una presencia "muy visible" y realizará "patrullas adicionales" en la zona, mientras avanzan en las indagaciones.

El 2 de octubre de 2025 ocurrió el último incidente antisemita en Reino Unido, cuando un individuo embistió a varias personas a las afueras de una sinagoga en Mánchester y posteriormente agredió con arma blanca a otros fieles durante la celebración de Yom Kippur.