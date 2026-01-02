Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los diez mejores momentos del primer discurso de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York: "Fui elegido como socialista demócrata y gobernaré como tal"
Mamdani recuerda en su primer discurso ante el City Hall sus tres principales promesas de campaña: cuidado infantil gratuito, autobuses gratuitos y congelación del precio de los alquileres.

Zohran Mamdani, este jueves durante su primer discurso como alcalde de NY.REUTERS/Jeenah Moon

Zohran Mamdani (Kampala, Uganda, 1991), ese joven inmigrante musulmán de 34 años que hace unos meses sorprendió a todos con su victoria en las elecciones locales de Nueva York, es desde este jueves ya el alcalde de la ciudad más poblada de Estados Unidos. Con la sonrisa incrustada en el rostro, Mamdani, a quien Donald Trump definió como un "comunista lunático", se plantó ante los neoyorquinos consciente de que es ahora, tras su exitosa campaña, cuando empieza la prueba de verdad. "Muchos estarán observando. Quieren saber si la izquierda puede gobernar. Quieren saber si las luchas que los afligen pueden resolverse. Quieren saber si es correcto volver a tener esperanza", dijo Mamdani, que comenzó a esbozar ese horizonte prometedor en su primer discurso como regidor neoyorquino. Os dejamos a continuación diez de los mejores fragmentos de su primer mensaje a los pies del City Hall de Nueva York:

"Mis queridos neoyorquinos: hoy comienza una nueva era"
ZOHRAN MAMDANI
"Les prometo esto: si son neoyorquinos, yo soy su alcalde. Independientemente de si estamos de acuerdo o no, los protegeré, celebraré con ustedes, lloraré junto a ustedes y nunca, ni por un segundo, me esconderé"
ZOHRAN MAMDANI
"¿A quién pertenece Nueva York? Bueno, amigos, podemos recurrir a Madiba y a la Carta de la Libertad de Sudáfrica: Nueva York es de todos los que viven en ella"
ZOHRAN MAMDANI
"Juntos contaremos una nueva historia de nuestra ciudad. Esta no será la historia de una ciudad, gobernada solo por el uno por ciento. Ni será la historia de dos ciudades: los ricos contra los pobres. Será una historia de ocho millones y medio de ciudades, cada una de ellas un neoyorquino con esperanzas y temores, cada una un universo, cada una de ellas entretejida. Los autores de esta historia hablarán pastún y mandarín, yidis y criollo. Rezarán en mezquitas, sinagogas, iglesias, gurdwaras, mandirs y templos, y muchos no rezarán en absoluto"
ZOHRAN MAMDANI
"El costo del cuidado infantil ya no disuadirá a los adultos jóvenes de formar una familia, porque brindaremos cuidado infantil universal para muchos gravando a los pocos más ricos"
ZOHRAN MAMDANI
"Subirse a un autobús sin preocuparse por un aumento en la tarifa o por llegar tarde a destino ya no será un pequeño milagro, porque haremos que los autobuses sean rápidos y gratuitos"
ZOHRAN MAMDANI
"Los que viven en viviendas con alquiler estabilizado ya no temerán el último aumento del alquiler, porque congelaremos el alquiler"
ZOHRAN MAMDANI
"Durante demasiado tiempo en nuestra ciudad, la libertad ha pertenecido solo a quienes pueden permitirse comprarla. Nuestro Ayuntamiento cambiará eso"
ZOHRAN MAMDANI
"Responderemos ante todos los neoyorquinos, no ante ningún multimillonario u oligarca que crea que puede comprar nuestra democracia".
ZOHRAN MAMDANI
"Fui elegido como socialista demócrata y gobernaré como socialista demócrata. No abandonaré mis principios por miedo a que me consideren radical. Como dijo una vez el gran senador de Vermont: Lo radical es un sistema que da tanto a tan pocos y niega a tanta gente las necesidades básicas de la vida"
ZOHRAN MAMDANI
