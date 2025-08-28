¿Paz o negocio?: la cacareada reunión de Trump sobre Gaza sólo cita a los defensores de su plan de una 'Riviera'

El exprimer ministro británico Tony Blair y el exasesor estadounidense Jared Kushner participaron este pasada noche en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Franja de Gaza en la Casa Blanca. Según el medio digital Axios, que cita fuentes conocedoras de la reunión, Blair y Kushner presentaron ideas sobre la posguerra en Gaza y se trató la posibilidad de incrementar el envío de ayuda al enclave, cuya población afronta oficialmente una hambruna.

Se da la circunstancia de que ambos son de los principales partidarios de la limpieza étnica de la franja palestina, la salida de población autóctona del espacio costero y la construcción de la Riviera en la zona, plan anunciado por el mandatario republicano a inicios de este año.

Pocos detalles más han trascendido sobre la reunión, desvelada ayer por el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, en una entrevista en la cadena Fox News en la que habló de un "plan amplio" para "el día después" en Gaza, en referencia al fin de la guerra. "(...) Van a ver cuán robusto y bienintencionado es (el plan), y refleja los motivos humanitarios del presidente Trump", agregó Witkoff. La tan cacareada cita, sin embargo, parece centrarse solamente en el negocio, y no en la paz, a tenor de los invitados.

De acuerdo con Axios, Witkoff lleva tratando un plan posguerra para Gaza con Blair y Kushner durante meses, y además ha habido contactos entre Blair y el presidente palestino, Mahmoud Abbás, y por otro lado, entre Kushner y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Blair encabeza desde hace años el The Tony Blair Institute, un organismo con presencia en Oriente Medio, impulsando el "cambio social y el liderazgo", informa su web. También se supo en julio que dos miembros de su equipo fueron incluidos en grupos de mensajes y llamadas a medida que evolucionaba el proyecto de resort en Gaza, impulsado por un grupo de empresarios israelíes. Fue una exclusiva del Financial Times.

Y en el caso de Kushner, el yerno de Trump (judío, además) fue el encargado de impulsar en su primer mandato los llamados Acuerdos de Abraham, que buscan el reconocimiento mutuo entre países árabes e Israel para establecer lazos diplomáticos, económicos, empresariales, culturales y hasta defensivos. Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos ya lo han firmado. Palestina quedaba absolutamente en un segundo plano en esa apuesta, apenas recibía dinero a cambio de obviar sus reclamaciones de soberanía. El marido de Ivana Trump sigue estando muy implicado en los negocios de la familia en Oriente Medio.

"Compromiso inquebrantable"

En paralelo a la reunión de Trump, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tuvo un encuentro en sus oficinas con el canciller israelí, Gideon Sa’ar, en el que Rubio reafirmó el "compromiso inquebrantable de EEUU con la seguridad de Israel".

"El secretario trató temas clave en Gaza, Líbano y Siria", divulgó un portavoz, que añadió que Rubio remarcó la "importancia de contrarrestar la influencia maligna de Irán" y señaló que ambos funcionarios consideraron su cooperación "vital" para Oriente Medio.

Este martes, durante una reunión de gabinete de más de tres horas, Trump aseguró que no veía un "final concluyente" para el conflicto entre Israel y Palestina a corto plazo, pese a decir lo contrario un día antes.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo a los medios que Trump "quiere que la guerra acabe, y quiere paz y prosperidad para todos en la región".

En febrero, el presidente causó revuelo con comentarios sobre su intención de que EEUU se quede con el enclave palestino y desplazar a su población a países colindantes, además de revelar un video con inteligencia artificial que recreaba una Gaza reconstruida y turística.

Bloqueo en la ONU

En paralelo a estos movimientos, Estados Unidos ha vuelto a hacer esta noche lo esperado: boicotear un llamamiento lanzado por los catorce miembros restantes del Consejo de Seguridad de la ONU para expresar su alarma ante la hambruna en Gaza, exigir a Israel la entrada de ayuda humanitaria y pedir un alto el fuego incondicional en la guerra que tiene ya casi 23 meses de duración.

Los 14 miembros del Consejo, entre ellos países tan diversos como Rusia, China, Panamá, Reino Unido, Guyana o Sierra Leona, se pusieron de acuerdo para leer un comunicado conjunto en el que expresaron su "profunda alarma y angustia ante los datos de clasificación de seguridad alimentaria (IPC, siglas en inglés) en Gaza del pasado viernes, que confirman claramente la hambruna en la Gobernación de Gaza", y reiteraron su confianza en esta clasificación usada por la ONU.

EEUU, único miembro del Consejo ausente de esta foto colectiva de la diplomacia mundial, ya había aprovechado la sesión previa en el Consejo para poner en duda los datos del IPC: "Desgraciadamente, el último informe del IPC no pasa la prueba (de credibilidad), y uno de sus autores tiene un largo historial de sesgo antiisraelí", dijo la embajadora estadounidense en funciones, Dorothy Shea.

En cualquier caso, este boicot de hoy se suma a las numerosas ocasiones en que Estados Unidos ha usado su derecho de veto en el Consejo para vetar distintas resoluciones críticas con Israel, pero demuestra su postura cada vez más aislada en la comunidad internacional en su férrea defensa del Estado de Israel.

Países como el Reino Unido o Francia, tradicionalmente más cercanos a Israel, han ido endureciendo el tono ante las informaciones sobre la hambruna, los ataques premeditados contra civiles o el asesinato de periodistas, y han hecho oír críticas cada vez más claras a Israel.

Así, la declaración contiene un tono inusualmente duro contra Israel, al que le exigen "levantar inmediata e incondicionalmente todas las restricciones a la entrega de ayuda humanitaria", así como "revertir su decisión de expandir sus operaciones militares con el fin de tomar la ciudad de Gaza, decisión que rechazamos".

La próxima Asamblea General de la ONU, que se celebra a fines de septiembre, se convertirá probablemente en el momento donde se pondrá más en evidencia la soledad de Israel, toda vez que grandes países occidentales tradicionalmente aliados suyos -Canadá, Australia, Reino Unido y Francia- han prometido aprovechar la ocasión para reconocer al Estado palestino.