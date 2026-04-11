Pakis-tán cerca y a la vez tan lejos: EEUU e Irán arrancan las conversaciones en Islamabad para un posible acuerdo de paz

Las cartas y los protagonistas ya están sobre la mesa. Estados Unidos e Irán han arrancado este sábado las conversaciones en Islamabad (Pakistán) un posible acuerdo de paz duradero y que ponga fin al frágil alto el fuego acordado esta semana.

Las delegaciones de alto nivel de ambos países ya han puesto en marcha las conversaciones de paz, según han informado los medios estatales iraníes. Aunque todavía se desconoce si esas negociaciones las protagonizan o no el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

La radiotelevisión estatal iraní IRNA ha confirmado que las conversaciones ya han comenzado en la capital paquistaní, aunque este es solo el inicio de unas negociaciones de las que no se conocen muchos más detalles. Ni siquiera los equipos que están hablando de forma directa.

El viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazem Garibabadi, ha explicado desde Islamabad que el nivel de su delegación demuestra la "seriedad" de Teherán y que el país está "plenamente preparado para cualquier escenario".

Según Garibabadi, esta ronda "no es solo una negociación, sino una presentación de demandas" y ha advertido de que Irán cuenta con una "larga lista de exigencias".

El inicio de las conversaciones se produce horas después de que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, recibiera por separado a la delegación estadounidense encabezada por Vance y a la delegación iraní de Qhalibaf. Sin coincidir durante ese tiempo.

Teherán insiste en su propuesta de 10 puntos

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, ha reiterado a IRIB que la representación iraní, en la que también participa el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, han mantenido hasta dos horas y media de conversaciones preliminares con los mediadores locales para transmitir los que considera puntos inquebrantables de Teherán.

"Las consideraciones, puntos de vista y demandas de Irán, basadas en ese mismo paquete de propuesta de 10 puntos, fueron transmitidas a la parte paquistaní", ha señalado el portavoz iraní.

Y, como cabe esperar, la tensión también va a ser protagonista. En las últimas horas y cuando las negociaciones estaban cerca de empezar, EEUU e Irán han protagonizado el enésimo choque por el relato.

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha publicado un mensaje en Truth Social en el que h asegurado que estaban eliminando minas marinas, en un "proceso de limpieza del Estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros".

Algo que Irán ha desmentido. Fuentes estadounidenses han confirmado al portal Axios que, efectivamente, buques de guerra han transitado "por el estrecho de Ormuz hacia el mar Arábigo antes de regresar al Golfo Pérsico" en lo que describieron como una "operación de libertad de navegación en aguas internacionales".

Irán está "perdiendo mucho"

El Gobierno iraní ha asegurado que su ejército ha obligado a un destructor de Estados Unidos a dar la vuelta tras aproximarse al estrecho de Ormuz. Un portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha anunciado un caso de una "posible violación del alto el fuego" en vigor entre Estados Unidos e Irán, "evitado por la respuesta y la advertencia inmediatas del aparato diplomático y la firme advertencia de las fuerzas armadas".

Pero sí, en plenas conversaciones de paz, las armas también están en lo alto. El propio Trump ha aprovechado en su mensaje en redes sociales para criticar a los que dicen que EEUU está perdiendo la guerra y ha señalado que la gran perdedora está siendo Irán.

"Les encanta decir que Irán está 'ganando' cuando, de hecho, todo el mundo sabe que están PERDIENDO, ¡y PERDIENDO MUCHO! Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo es inexistente, el radar está muerto, sus fábricas de misiles y drones han sido prácticamente aniquiladas junto con los propios misiles y drones y, lo más importante, sus 'líderes' de toda la vida ya no están con nosotros, ¡alabado sea Alá!", ha señalado en un mensaje que echa más leña al fuego.