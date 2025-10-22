Ucrania ataca una planta química rusa, mientras Moscú pone a los civiles en la diana: seis muertos más

Policías montan guardia ante un edificio de apartamentos dañado por un ataque con drones rusos en Zaporiyia (Ucrania), el 22 de octubre de 2025.

Ucrania ha atacado en las últimas horas una planta química rusa con misiles Storm Shadow, el arma de largo alcance fabricada en el Reino Unido. Lo han confirmado las autoridades de Defensa del país esta mañana. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania calificó el ataque como "un impacto exitoso" que penetró el sistema de defensa aérea ruso y dijo que todavía estaban evaluando el resultado del ataque "masivo".

Horas después, Rusia lanzó un fuerte ataque con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania, dejando seis personas muertas, incluidos dos niños, según el presidente Volodimir Zelenski.

En Kiev, así como en las regiones de Kiev y Dnipropetrovsk, se produjeron cortes de energía de emergencia y hubo informes de que Rusia había atacado plantas de energía térmica. Dos personas murieron en ataques a la capital, y una mujer y dos niños murieron en la región de Kiev, dijeron las autoridades.

Mientras tanto, las autoridades rusas aún no han comentado el ataque a la planta química de Bryansk, aunque han advertido a Occidente que no entregue a Ucrania misiles de largo alcance. El ejército de Ucrania dijo que era imperativo atacar las instalaciones rusas que juegan un papel clave en la guerra de Moscú contra Ucrania: "La planta química de Bryansk es una instalación clave del complejo militar-industrial del estado agresor", dijo en X.

Agregó que la planta "produce pólvora, explosivos y componentes de combustible para cohetes utilizados en municiones y misiles empleados por el enemigo para bombardear el territorio de Ucrania".

El ataque se produjo el mismo día en que el primer ministro británico, Keir Starmer, y otros líderes europeos prometieron "aumentar la presión sobre la economía de Rusia y su industria de defensa" hasta que el líder ruso Vladimir Putin "esté listo para hacer la paz". Una declaración conjunta, firmada por los líderes de Ucrania, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Dinamarca, Finlandia, la UE y Noruega, agregó que "Ucrania debe estar en la posición más fuerte, antes, durante y después de cualquier alto el fuego".

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo el miércoles que los escombros de los ataques nocturnos de Rusia habían dañado gravemente varios edificios en la capital. El jefe de la administración militar de la ciudad, Timur Tkachenko, dijo que dos personas murieron en la capital. Los testigos oyeron explosiones que sonaban como unidades de defensa aérea en funcionamiento, informó la agencia de noticias Reuters.

Diplomacia estancada

Los últimos ataques se produjeron después de una reunión en la Casa Blanca la semana pasada entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Zelenski, durante la cual el líder estadounidense indicó que no estaba listo para suministrar los codiciados misiles de crucero Tomahawk a Kiev. Trump acordó inicialmente con Putin mantener conversaciones en Budapest sobre la guerra en Ucrania, posiblemente en las próximas semanas. Sin embargo, ese plan se suspendió el martes, tras declarar Trump que no quería una "reunión inútil".

En declaraciones en la Casa Blanca, el presidente estadounidense indicó que un punto clave de conflicto sigue siendo la negativa de Moscú a cesar los combates en la actual línea del frente.

El mes pasado, el republicano pareció dar un giro importante en su postura respecto del fin de la guerra, al afirmar que Kiev podría "recuperar toda Ucrania en su forma original", refiriéndose a las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Actualmente controla alrededor del 20% del territorio ucraniano, incluida la península del sur de Crimea, anexada a Moscú en 2014.