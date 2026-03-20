Un militar francés desvela la posición de su portaaviones junto a Chipre al usar una aplicación para correr

Un entrenamiento de 35 minutos, publicado sin cuidado en Strava, ha bastado para revelar la posición del portaaviones Charles de Gaulle, una de las joyas de la corona del Ejército de Francia. Está en medio del mar Mediterráneo oriental, protegiendo a Chipre, un amigo europeo, en mitad de la nueva guerra en Oriente Medio.

Este incidente, ocurrido el 13 de marzo y desvelado ayer por el diario Le Monde, pone de manifiesto una vulnerabilidad ya conocida: el uso de aplicaciones civiles de seguimiento de actividad física por parte de personal militar puede convertir una actividad aparentemente inofensiva en una debilidad estratégica. Es un suma y sigue.

Según cuenta el rotativo de referencia en el país vecino, el 13 de marzo, a las 10:35 de la mañana, entre las olas, un joven oficial de la Armada francesa salió a correr dando vueltas alrededor de la cubierta del barco donde trabaja. Para registrar su recorrido -poco más de siete kilómetros en 35 minutos- usó el reloj inteligente que llevaba en la muñeca. Los datos recopilados se subieron a internet en un segundo.

El militar tiene un perfil en la aplicación deportiva Strava, que es público, que cualquiera puede ver. Por lo tanto, con un simple gesto, acaba de informar, casi en directo, de la posición exacta en el mar Mediterráneo del portaaviones Charles de Gaulle y su escolta, al noroeste de Chipre y a unos cien kilómetros de la costa turca.

La presencia en la región de la fuerza naval francesa, compuesta por al menos tres fragatas y un buque de aprovisionamiento, además del portaaviones, no es ningún secreto. El 3 de marzo, el propio presidente, Emmanuel Macron, anunció que había ordenado su despliegue, pocos días después del inicio de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

El único portaaviones francés se encontraba entonces en el mar Báltico participando en ejercicios de la OTAN y tenía previsto permanecer allí hasta mayo. Su tránsito por el estrecho de Gibraltar se anunció el 6 de marzo.

Sin embargo, transmitir la posición exacta de la fuerza naval, casi en tiempo real y públicamente, online, constituye un acto de imprudencia peligroso en el contexto de la guerra en Oriente Medio. Esto es especialmente cierto dado que, en las últimas semanas, al menos dos bases militares francesas en la región han sido atacadas por Irán. Un soldado francés murió y otros seis resultaron heridos en el norte de Irak tras un ataque con drones.

Strava, la clave

A través de la cuenta de Strava del militar, a quien el diario bautiza como Arthur, cualquiera puede seguir los movimientos del Charles de Gaulle y sus buques de escolta. El 14 de febrero, una actividad localizada en el mar situó al marinero frente a la península de Cotentin, a 40 kilómetros de Cherburgo. El 26 y 27 de febrero, estuvo en tierra en Copenhague, según sus datos de Strava. Un breve viaje a la capital danesa mientras el portaaviones estaba atracado en Malmö, Suecia, al otro lado del estrecho. Y el 13 de marzo, el joven se encontraba al noroeste de Chipre. Esta información pudo corroborarse unos días después cuando se dispuso de imágenes satelitales de esta zona del Mediterráneo oriental.

En esta imagen satelital, tomada poco más de una hora después de la carrera de Arthur, se aprecia claramente la silueta del portaaviones francés de 262 metros de eslora. Aparece como bucles en el agua, probablemente porque el marinero corría en un barco en movimiento. Esta carrera tuvo lugar aproximadamente a seis kilómetros de donde posteriormente se fotografió el barco.

Dos razones podrían explicar esta discrepancia: o bien Arthur corría a bordo del portaaviones, que seguía en movimiento, o bien el joven se encontraba entonces a bordo de uno de los barcos que escoltaban al portaaviones. En cualquier caso, fue la difusión pública de las actividades deportivas de Arthur lo que permitió a Le Monde localizar el Charles de Gaulle.

Al ser contactado, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas declaró que publicar esta ruta de carrera en la aplicación Strava "no cumple con la normativa vigente", de la cual "los marineros son informados periódicamente". Dado que la "higiene digital para combatientes" es un "requisito previo a cualquier despliegue", el Estado Mayor aseguró que "el mando tomará las medidas oportunas " .

Arthur no es el único marinero que Le Monde pudo identificar en Strava. A bordo de un buque de la Armada francesa que participaba en una misión en los últimos días, al menos otro perfil público publicó fotos de sus actividades deportivas, revelando la ubicación del barco. Otros perfiles públicos también muestran fotos de la cubierta, de otros militares y del equipamiento deportivo dentro de los buques.

Suma y sigue

No es cosa de hoy. Ya en otoño de 2024, el caso StravaLeaks -queda todo claro con el nombre- documentó las fallas de seguridad relacionadas con el uso de la aplicación de fitness por parte de los guardaespaldas de los presidentes francés, estadounidense y ruso. No sólo fue posible identificar a los agentes y sus asociados, sino también rastrearlos y, por lo tanto, anticipar algunos de los movimientos de los jefes de Estado.

Pero tampoco es sólo cosa de Francia. Ya se dio un caso parecido en enero de 2018 con Estados Unidos como víctima. La misma aplicación dejó al descubierto la ubicación de bases secretas del ejército estadounidense por el uso de sus uniformados. "En Siria, las bases conocidas de la coalición (es decir, de EEUU) iluminan la noche", se lee en los reportes de entonces.