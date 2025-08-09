Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenskiy, se ajusta el traje a su llegada a la cena ofrecida por los reyes Guillermo y Máxima, el 24 de junio de 2025, en La Haya.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha lanzado este sábado una ronda de contactos con sus aliados más estrechos, entre ellos el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que se confirmara que el presidente estadounidense, Donald Trump, pretende reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, el 15 de agosto.

Zelenski ha anunciado esos contactos en X y ha enfatizado que Ucrania y sus aliados europeos "están dispuestos a esforzarse de la forma más productiva posible por una paz real", según ha dicho tras informar de su conversación con Macron.

"Es verdaderamente importante que los rusos no logren engañar a nadie una vez más. Todos necesitamos un fin genuino de la guerra y unos cimientos de seguridad fiables para Ucrania y otras naciones europeas", ha reiterado, aludiendo a las garantías que demanda Kiev para un fin negociado del conflicto.

Al informar de una llamada con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, Zelenski ha señalado que ambos coinciden en que hasta ahora no ha habido cambios en el comportamiento de Rusia, pese a que este viernes expirase el ultimátum de Trump a Moscú para dar un paso hacia el fin del conflicto.

"Los rusos aún se niegan a detener las masacres, siguen invirtiendo en la guerra y siguen impulsando la idea de 'intercambiar' territorio ucraniano por territorio ucraniano, con consecuencias que solo garantizan una posición más favorable para Rusia para reanudar la guerra", ha afirmado el presidente.

Con ello ha aludido a la negativa de Moscú a acceder a un alto el fuego inmediato y a la posibilidad, insinuada por Trump, de que un acuerdo negociado implique un intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania, lo que a su vez entrañaría cesiones territoriales por parte de Kiev.

"Todos nuestros pasos nos deben acercar más a un fin real de la guerra, no a una reconfiguración. Y nuestras decisiones conjuntas con nuestros socios deben estar al servicio de nuestra seguridad común", ha enfatizado.

Por otro lado, con Starmer, ha asegurado Zelenski, el presidente ucraniano comparte "la misma visión de la necesidad de una paz duradera para Ucrania y del peligro del plan ruso de reducirlo todo a un debate sobre lo imposible".

El líder ucraniano también se ha comunicado con el primer ministro estonio, Kristen Michal, continuando con una frenética ronda de contactos que le llevó a hablar el viernes con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa; con el primer ministro checo, Petr Fiala; con el presidente letón, Edgars Rinkevics; y con el presidente polaco, Donald Tusk.

Zelenski conversó el jueves con el alemán Friedrich Merz y con la italiana Giorgia Meloni, después de que trascendiese tras la reunión entre Putin y el enviado especial de Trump que Ucrania no estaría presente en el primer encuentro a nivel de líderes desde que comenzó la guerra en 2022.