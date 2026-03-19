Zelenski se compromete a restablecer el suministro de petróleo ruso lo antes posible. El mandatario ucraniano se ha comprometido este jueves a restablecer "por completo" el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, el cual quedó dañado por ataques de Rusia.

Esta iniciativa, la cual ha anunciado el ucraniano ante los líderes de la UE, era una de las condiciones que exigía Hungría para apoyar el préstamo comunitario de 90.000 millones de euros a Kiev.

"El presidente Zelenski acaba de comprometerse a restablecer por completo el suministro de petróleo lo antes posible y a cumplir plenamente el papel de Ucrania como socio energético fiable de la UE", han señalado varias fuentes comunitarias, según recoge EP, tras concluir el líder ucraniano su intervención en el Consejo Europeo.

El anuncio de Zelenski llega en plena subida del precio del barril de petróleo debido principalmente al conflicto que azota Oriente Medio, situándose por encima de los 110 dólares (95,61 euros) y el Brent rozando los 120 dólares (104,13 euros), a fecha de 19 de marzo de 2026.

También llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se reuniese con él en España y de que confirmasen una ayuda de mil millones de euros que España va a dar a Ucrania en materia "defensiva".

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, había amenazado este jueves al inicio de la cumbre de los líderes de la UE con vetar el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania si Zelenski no reanudaba el tránsito del crudo ruso por el oleoducto Druzhba.

Cabe destacar que hace unos días el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había anunciado que autorizaría temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito con el objetivo de controlar la escalada de precios del petróleo provocada por el cierre del estrecho de Ormuz. Se espera que esta iniciativa de aún mayor oxígeno al Kremlin, que ya ha cumplido su cuarto año de agresión contra el pueblo ucraniano.