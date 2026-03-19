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Zelenski se compromete a restablecer el suministro de petróleo ruso lo antes posible
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Zelenski se compromete a restablecer el suministro de petróleo ruso lo antes posible

Era una de las condiciones que exigía Hungría para apoyar el préstamo comunitario de 90.000 millones de euros a Kiev.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Imagen de archivo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ante la bandera de su país.
Imagen de archivo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ante la bandera de su país.Sven Hoppe / Picture Alliance via Getty Images

Zelenski se compromete a restablecer el suministro de petróleo ruso lo antes posible. El mandatario ucraniano se ha comprometido este jueves a restablecer "por completo" el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, el cual quedó dañado por ataques de Rusia. 

Esta iniciativa, la cual ha anunciado el ucraniano ante los líderes de la UE, era una de las condiciones que exigía Hungría para apoyar el préstamo comunitario de 90.000 millones de euros a Kiev. 

"El presidente Zelenski acaba de comprometerse a restablecer por completo el suministro de petróleo lo antes posible y a cumplir plenamente el papel de Ucrania como socio energético fiable de la UE", han señalado varias fuentes comunitarias, según recoge EP, tras concluir el líder ucraniano su intervención en el Consejo Europeo.

El anuncio de Zelenski llega en plena subida del precio del barril de petróleo debido principalmente al conflicto que azota Oriente Medio, situándose por encima de los 110 dólares (95,61 euros) y el Brent rozando los 120 dólares (104,13 euros), a fecha de 19 de marzo de 2026. 

También llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se reuniese con él en España y de que confirmasen una ayuda de mil millones de euros que España va a dar a Ucrania en materia "defensiva".

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, había amenazado este jueves al inicio de la cumbre de los líderes de la UE con vetar el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania si Zelenski no reanudaba el tránsito del crudo ruso por el oleoducto Druzhba. 

Cabe destacar que hace unos días el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había anunciado que autorizaría temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito con el objetivo de controlar la escalada de precios del petróleo provocada por el cierre del estrecho de Ormuz. Se espera que esta iniciativa de aún mayor oxígeno al Kremlin, que ya ha cumplido su cuarto año de agresión contra el pueblo ucraniano. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

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