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7 escapadas perfectas para un fin de semana de junio a menos de dos horas de Madrid
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7 escapadas perfectas para un fin de semana de junio a menos de dos horas de Madrid

Cultura, naturaleza y actividades deportivas en pantanos o al aire libre. Las ofertas cercanas a la capital sin múltiples, especialmente a los lugares más culturales y más expuestos luego a las temperaturas del verano.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="Scenic view of Toledo, Spain - the Imperial City, with the Tagus River, Cathedral and Alcazar""
Toledo, ciudad imperial para todos los públicosA apenas de una hora de Madrid en coche, pero muy bien comunicada tanto en autobús como en tren, Toledo tiene amplia oferta cultural y gastronómica. Del Alcázar a las mezquitas... una opción redonda. Getty Images
  Aranjuez, paseos por los diversos jardines, junto al TajoHacia el sur de Madrid, mejor ir antes de julio. Es un momento perfecto para visitar Aranjuez y quedarse en alguno de sus hotelitos. El recorrido estrella, aparte de por su palacio, son sus jardines.Getty Images
  Para remar y montar en velero, como en el marAl Pantano de San Juan, situado en la localidad de San Martín de Valdeiglesias, le llaman "la playa de Madrid". A una hora de la capital, allí va todo el que quiere disfrutar de un 'finde en el mar'.Getty Images/500px
alt="alt="18th Century Royal Palace of La Granja de San Ildefonso Municipal Park under a blue sky with white clouds in summertime, San Ildefonso, Segovia, Castille and Leon, Spain, Europe, August 8 2014.""
  La Granja y los montes de Valsaín, a puro pulmónSi buscas algo inolvidable, visita La Granja de San Ildefonso, en Segovia. Tardarás como una hora en coche, pero los montes de Valsaín, su palacio y pueblo te ayudarán a respirar bien otra vez.Getty Images
alt="alt="Chinchon, Town Square""
  Chinchón, una parada en una plaza típica e históricaSi quieres pasar el fin de semana paseando por un pueblo con encanto, comiendo de lo mejor de Madrid y La Mancha en una plaza mayor emblemática de España, vete a Chinchón. Si puedes, a su Parador.Getty Images
alt="alt="Climbed the mountain near the monastery to capture the environment surrounding the palace-monastery and show how big is. I choose a medium zoom lens. This site was also a royal palace in the sixteenth century""
  San Lorenzo del Escorial y su monasterio herrerianoEs un pecado recomendar escapadas de fin de semana cerca de Madrid y olvidarse de San Lorenzo de El Escorial. Su sobrio gran monasterio de Juan de Herrera está es un precioso pueblo con gran oferta.Getty Images
  Una muralla medieval en plena naturalezaEn la sierra norte del Guadarrama, Buitrago de Lozoya es otro gran destino de naturaleza. Y alberga el recinto amurallado medieval mejor conservado de esta comunidad. Historia y deporte juntos. Getty Images/500px
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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