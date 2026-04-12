El partido de Peter Magyar, Tisza, habría ganado las elecciones al actual presidente Viktor Orbán

Noche histórica en Hungría. Con casi el 40% escrutado, el partido de Peter Magyar, Tisza, habría ganado las elecciones con un 51.22% de votos frente al actual presidente Viktor Orbán y su formación Fidesz, que solo consigue el 40.11%. Todo apunta a un posible cambio de ciclo político tras años de dominio del actual primer ministro.

Segun las últimas encuestas electorales, Tisza podría alcanzar hasta 135 escaños, frente los 63 del partiod Fidesz de Orban, en un parlamento compuesto por 199 diputados.

Un sistema electoral clave para entender el resultado



Hungría cuenta con unos 8,1 millones de votantes y utiliza un sistema mixto conocido como voto paralelo. De los 199 escaños:

106 se eligen por circunscripciones uninominales (mayoría directa).

(mayoría directa). 93 se reparten por listas proporcionales con el método D’Hondt.

proporcionales con el método D’Hondt. Existe una barrera electoral del 5%.

Este sistema favorece mayorías amplias cuando un partido domina en ambas vías, algo que podría estar ocurriendo con Tisza según los primeros datos.

Magyar se veía ganador: "Será una victoria para la democracia"



En su comparecencia tras el fin de las votaciones, Magyar, como corresponde, usaba la prudencia, indicando que faltaban aún horas para dar por sentada la victoria, pero todos sus gestos y declaraciones previas rezumaban seguridad en quitar del poder a Orbán, que lo ostenta desde 2010.

Tras el cierre de los colegios Magyar expresaba un mensaje lleno de optimismo: "Basándonos en nuestros datos recientes, somos optimistas. La mayoría de los húngaros ha sentido que estas elecciones son decisivas", afirmó.

Minutos después, fue más allá: "Será una victoria para la democracia". Sus palabras reflejan la expectativa generada por unos sondeos que le situabn en torno al 55% de los votos.

Fidesz denuncia fraude en plena noche electoral



En paralelo, el entorno de Viktor Orbán ha reaccionado con dureza. En una comparecencia sin preguntas, el equipo de Fidesz ha denunciado supuestas irregularidades durante la jornada electoral, sin que se hubiera comenzado el recuento de los votos, con lo que podrían seguir en esa línea.