Sumar también considera "lógico" el adelanto electoral si no hay presupuestos

Las placas tectónicas políticas continúan moviéndose con fuerza, en lo que a dejar claras las cosas se refiere. Después de que ayer se viviese una jornada en la que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dejase claro que están completamente abiertos y dispuestos a un Gobierno de coalición con Vox, en el PSOE también se abrió la puerta a una cuestión que hoy el socio minoritario del Ejecutivo también ve con "lógica". Que si tampoco hay presupuestos generales este año, las que sí serán generales serán las elecciones.

Se trata de una reclamación que ya le habían formulado en los últimos días socios de la investidura al presidente del Gobierno, como es el caso de la derecha nacionalista vasca y la catalana. Tanto PNV como Junts —si bien los de Puigdemont van más allá y apoyan mociones de los populares para instar al adelanto— han puesto sobre la mesa la reclamación de que si no es capaz de articular unas cuentas, no debe esperarse a julio de 2027 para el pase por urnas.

Y Sánchez ayer lo verbalizó, recordando que van a "sudar la camiseta" en las negociaciones con los grupos parlamentarios, pero que "negociaremos con ellos, y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos efectivamente cuando se produzcan esas hipótesis".

Urtasun: "Estamos en el tramo final de la legislatura"

En esta línea se ha pronunciado hoy una pieza clave de Sumar. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha pronunciado en el marco de una entrevista en las ondas de Catalunya Ràdio. Fiel a sus anteriores declaraciones, el titular de Cultura ha subrayado que no se puede encarar esta negociación sobre las cuentas "pensando que serán derrotados".

Así, Urtasun ha roto una lanza por ese proceso con los otros grupos: "Hemos de hacer los mejores presupuestos posibles y luego tener una discusión parlamentaria. Tengo ganas de tener una discusión parlamentaria con Junts, el PNV y el resto de actores".

Cuando le han preguntado al respecto de ese hipotético adelanto electoral si no logran reunir los apoyos necesarios en la Cámara baja, Urtasun ha aludido a las palabras de Sánchez: "Ayer escuché al presidente del Gobierno decir que si los presupuestos no salen adelante habrá que tomar decisiones, esto parece lógico para todos. Estamos en el tramo final de la legislatura, las elecciones tienen que ser como tarde en julio del año que viene".