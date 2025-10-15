La Fiscalía no aprecia delito de odio en las palabras de Abascal sobre Torre Pacheco

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en una imagen de archivo durante las declaraciones que dio sobre la agresión a un anciano en Torre Pacheco (Murcia), a la que sucedieron agresiones racistas a migrantes y a sus negocios o viviendas.

La Fiscalía del Tribunal Supremo no ha visto delito de odio en unas declaraciones sobre la "inmigración ilegal" realizadas por el líder de Vox, Santiago Abascal, el pasado mes de julio a consecuencia de los incidentes violentos ocurridos en Torre Pacheco (Murcia).

El Ministerio Público ha archivado una denuncia de los Comuns contra Abascal y los dirigentes de Vox Pepa Millán y Carlos Hernández Quero en un decreto, al que ha tenido acceso EFE, en el que alude al "contexto de combate público político" y al "particular contexto de crispación" generado tras lo ocurrido en Torre Pacheco.

Considera la fiscal Consuelo Madrigal que las declaraciones de los dirigentes -donde los Comuns veían indicios de delito de incitación al odio y de incitación a desórdenes públicos- tienen "escasa potencialidad" para "generar riesgos significativos y reales de incremento de la hostilidad y discriminación sobre determinadas personas o grupos".

¿En qué palabras del líder de Vox ponía el foco la denuncia?

La denuncia incluía unas palabras de Abascal en las que señalaba: "Antes la crispación que la paz de los cementerios. Antes la crispación que los españoles callados ante la inmigración ilegal, ante las violaciones, ante los robos, ante los machetazos. Si decir la verdad trae crispación, pues habrá crispación".

También se dirigía la denuncia contra la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que en rueda de prensa denunció las políticas migratorias del Gobierno y vinculó migración con inseguridad, así como contra Carlos Hernández Quero, diputado de este partido que en X acusó a los marroquíes de "violar a mansalva, mataleonar a ancianas, humillar y apalear a abuelos".

La fiscal considera que "por incómodos, indeseables y desagradables que fueren" estos discursos están amparados por la libertad de expresión, con mayor amplitud porque los pronunciaron representantes públicos y porque se sitúan en el contexto de la crítica a la política migratoria del Gobierno y la labor de oposición.

A su juicio, no se pueden vincular causalmente las manifestaciones hechas por los denunciados con los "disturbios previos" ocurridos en Torre Pacheco, y tampoco se puede afirmar que generasen un "riesgo significativo" en la convivencia pacífica, la dignidad y el reconocimiento que como seres humanos merecen "los inmigrantes ilegales en España".

Las claves de la decisión: no hay referencia "a ningún colectivo de personas específico"

Argumenta asimismo la fiscal que las palabras de Abascal vinculan la política migratoria del Gobierno con la delincuencia pero no se refieren "a ningún colectivo de personas específico, salvo, indirectamente, el de los emigrantes ilegales de cualquier origen o procedencia"; también considera "menor o inexistente" la referencia a marroquíes o grupos específicos por parte de Millán.

En cambio, las "atribuciones delictivas y violentas" de Fernández Quero a todos los marroquíes son para la fiscal "más específicas, directas y desagradables", aunque tampoco satisfacen "los niveles de antijuridad" exigidos en los delitos de odio al haberse pronunciado en un "contexto de liza política altamente tensionada".

La fiscal hace suyos y cita los argumentos dados por el Tribunal Supremo para archivar la querella presentada por el PSOE por la afirmación de Abascal en un periódico sobre que habrá un momento en el que el pueblo querrá colgar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de los pies", que, según el Alto Tribunal, no fomentó la violencia contra el jefe del Ejecutivo.

Así, respecto a los hechos denunciados en esta denuncia, la fiscal no aprecia que la "altisonante descalificación de las políticas migratorias" por parte de Vox promueva, fomente o incite la violencia contra a los migrantes de origen magrebí "de manera tal que justifique la intervención penal".

