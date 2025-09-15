La contundente respuesta de Rayden a Almeida sobre las protestas de La Vuelta en Madrid

La Vuelta Ciclista España más polémica de la historia ha llegado a su fin. Si es que se puede hablar de final, porque la realidad es que las protestas propalestinas que han estado presentes durante toda la competición no permitieron que los ciclistas acabasen la carrera, llegasen a la meta ni tan siquiera que hubiese podio.

A 57 kilómetros del final, los ciclistas se han bajado de las bicis y han sido escoltados a sus hoteles mientras en las calles de Madrid miles de manifestantes saltaban las vallas del recorrido tomando los puntos claves, como Callao, Colón, Cibeles o Atocha bajo lemas como "No es una guerra, es un genocidio" o "Esta Vuelta la gana Palestina".

Una situacion que ha acaparado toda la escena informativa, siendo la ciudadanía madrileña que se ha lanzado a la calle la protagonista absoluta del cierre de la competición, algo que ha desatado multitud de discursos.

Personajes de todos los ámbitos de la sociedad, desde deportistas, músicos, periodistas, actores, jueces o políticos, se han lanzado a dar su opinión públicamente sobre lo ocurrido, como ha sido el caso del rapero madrileño Rayden.

En concreto, el músico madrileño ha contestado a un tuit del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha utilizado su cuenta de la red social X (@AlmeidaPP_) para criticar las protestas propalestinas.

"La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno. Madrid se ha desbordado de violencia. Han conseguido reventar la última etapa de la Vuelta y dar una imagen bochornosa de nuestro país. #LaVuelta25", ha tuiteado el alcalde.

"La violencia venció al deporte cuando asesinaron -de momento- a 800 atletas palestinos, entre los 64.000 muertos (18.000 de ellos, niños). Madrid se ha llenado de reivindicación. Una, grande y unida que no cabe en tus manos temblorosas sujetando la bandera israelí. #FreePalestina", le ha contestado Rayden (@soyRayden) de manera contundente.