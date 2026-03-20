Laney, camarera americana con 15 años en hostelería, sobre el choque cultural al vivir en Galicia: "En España no necesitas saber mi nombre ni ser mi mejor amigo; solo decir lo que quieres"

Cada año, miles de extranjeros llegan a España atraídos por el clima, la calidad de vida o la gastronomía. Pero más allá de las postales idílicas, lo cierto es que cambiar de país siempre implica enfrentarse a pequeños choques culturales que pueden resultar desconcertantes al principio.

Desde los horarios hasta la forma de socializar, hay detalles que no aparecen en las guías de viajes… pero que pueden dejarte totalmente perplejo. Y, según han contado los creadores de contenido Laney y Sean, una pareja estadounidense que ahora vive en Galicia, uno de los detalles que más les impactó a ellos es el trato en bares y restaurantes.

Y, además, Laney habla con conocimiento de causa, ya que la estadounidense que ahora vive en el norte de España cuenta con 15 años de experiencia a sus espaldas trabajando en el sector de la hostelería.

Cambios que descolocan

Para la pareja, mudarse a España ha sido una experiencia positiva, pero eso no quita que hayan tenido que acostumbrarse a una forma de funcionar bastante diferente en muchos casos. "Nos encanta vivir en España, hablamos de ello todo el tiempo, pero eso no significa que no hayamos tenido que sufrir adaptaciones para hacer nuestra vida aquí", ha expuesto la norteamericana.

Y entre esas "adaptaciones", hay una que los youtubers ha destacado especialmente por su notable diferencia con Estados Unidos: la forma en la que los camareros interactúan con los clientes. "Una de las cosas a las que puede costar un poco acostumbrarse, especialmente si vienes de Estados Unidos, es la forma en la que te atienden los camareros", ha asegurado Laney.

La pareja ha explicado que el contraste cultural es más que evidente. "El servicio en España es muy eficiente y muy amable, soy un gran fan de él, pero no es ni de lejos tan agradable, al menos no al principio, como el de Estados Unidos", ha afirmado Sean.

Dos modelos opuestos

En concreto, ambos han explicado que la principal diferencia está en la forma de iniciar la interacción: "No hay ningún 'hola, ¿cómo estás?'. Aquí solo tienes que pedir. Y eso no es ser grosero, es simplemente ser directo. Y ser directo está totalmente bien y es educado en la cultura española", ha apuntado Laney.

"Y yo, personalmente, prefiero el servicio español al servicio americano. Trabajé en el sector de la hostelería durante 15 años. No necesitas saber mi nombre si te traigo patatas fritas con queso y chile, solo dime lo que quieres y te lo traeré, no tenemos que ser mejores amigos", ha comentado entre risas la norteamericana.

Además, los creadores de contenido han ilustrado la diferencia con un ejemplo muy concreto. Según ellos, en un restaurante de Estados Unidos la experiencia empieza casi como una presentación formal. "Te saludarían, te dirían su nombre, te traerían agua o te preguntarían si quieres agua (¡y es agua gratuita!), te darían menús, te sugerirían especialidades…".

"Literalmente en España nada de eso ocurre. Aquí te sientas y los camareros se acercarán cuando te vean o cuando tengan tiempo. Puede ser de inmediato o puede ser cinco minutos después. No te están ignorando, te han visto, se acercarán a ti cuando puedan", ha aclarado Laney.

Ajustar expectativas

Lejos de interpretar este comportamiento como una falta de profesionalidad, de educación o de respeto, Laney ha insistido en la necesidad de cambiar el marco mental y de adaptarse a las costumbres del país al que llegas.

"Recordad que los camareros en España no están siendo groseros, así es simplemente cómo funciona el servicio en España. Tendrás que ajustar algunos de tus estándares a la amabilidad y al servicio al cliente porque sí existe, simplemente tienes que adaptarte a lo que existe en la cultura española", ha matizado.

"Además, los camareros aquí son divertidísimos. Hacen chistes todo el tiempo, hacen pequeños comentarios… No quiero que se entienda que no es un servicio agradable, eficiente, rápido y amable, simplemente que es diferente", ha añadido su compañero.