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Laney, camarera americana con 15 años en hostelería, sobre el choque cultural al vivir en Galicia: "En España no necesitas saber mi nombre ni ser mi mejor amigo; solo decir lo que quieres"
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Laney, camarera americana con 15 años en hostelería, sobre el choque cultural al vivir en Galicia: "En España no necesitas saber mi nombre ni ser mi mejor amigo; solo decir lo que quieres"

Diferencias culturales que impactan.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Las torres de la Catedral de Santiago de Compostela.
Las torres de la Catedral de Santiago de Compostela.GETTY

Cada año, miles de extranjeros llegan a España atraídos por el clima, la calidad de vida o la gastronomía. Pero más allá de las postales idílicas, lo cierto es que cambiar de país siempre implica enfrentarse a pequeños choques culturales que pueden resultar desconcertantes al principio.

Desde los horarios hasta la forma de socializar, hay detalles que no aparecen en las guías de viajes… pero que pueden dejarte totalmente perplejo. Y, según han contado los creadores de contenido Laney y Sean, una pareja estadounidense que ahora vive en Galicia, uno de los detalles que más les impactó a ellos es el trato en bares y restaurantes.

Y, además, Laney habla con conocimiento de causa, ya que la estadounidense que ahora vive en el norte de España cuenta con 15 años de experiencia a sus espaldas trabajando en el sector de la hostelería.

Cambios que descolocan

Para la pareja, mudarse a España ha sido una experiencia positiva, pero eso no quita que hayan tenido que acostumbrarse a una forma de funcionar bastante diferente en muchos casos. "Nos encanta vivir en España, hablamos de ello todo el tiempo, pero eso no significa que no hayamos tenido que sufrir adaptaciones para hacer nuestra vida aquí", ha expuesto la norteamericana.

Y entre esas "adaptaciones", hay una que los youtubers ha destacado especialmente por su notable diferencia con Estados Unidos: la forma en la que los camareros interactúan con los clientes. "Una de las cosas a las que puede costar un poco acostumbrarse, especialmente si vienes de Estados Unidos, es la forma en la que te atienden los camareros", ha asegurado Laney.

La pareja ha explicado que el contraste cultural es más que evidente. "El servicio en España es muy eficiente y muy amable, soy un gran fan de él, pero no es ni de lejos tan agradable, al menos no al principio, como el de Estados Unidos", ha afirmado Sean.

Dos modelos opuestos

En concreto, ambos han explicado que la principal diferencia está en la forma de iniciar la interacción: "No hay ningún 'hola, ¿cómo estás?'. Aquí solo tienes que pedir. Y eso no es ser grosero, es simplemente ser directo. Y ser directo está totalmente bien y es educado en la cultura española", ha apuntado Laney.

"Y yo, personalmente, prefiero el servicio español al servicio americano. Trabajé en el sector de la hostelería durante 15 años. No necesitas saber mi nombre si te traigo patatas fritas con queso y chile, solo dime lo que quieres y te lo traeré, no tenemos que ser mejores amigos", ha comentado entre risas la norteamericana.

Además, los creadores de contenido han ilustrado la diferencia con un ejemplo muy concreto. Según ellos, en un restaurante de Estados Unidos la experiencia empieza casi como una presentación formal. "Te saludarían, te dirían su nombre, te traerían agua o te preguntarían si quieres agua (¡y es agua gratuita!), te darían menús, te sugerirían especialidades…".

"Literalmente en España nada de eso ocurre. Aquí te sientas y los camareros se acercarán cuando te vean o cuando tengan tiempo. Puede ser de inmediato o puede ser cinco minutos después. No te están ignorando, te han visto, se acercarán a ti cuando puedan", ha aclarado Laney.

Ajustar expectativas

Lejos de interpretar este comportamiento como una falta de profesionalidad, de educación o de respeto, Laney ha insistido en la necesidad de cambiar el marco mental y de adaptarse a las costumbres del país al que llegas.

"Recordad que los camareros en España no están siendo groseros, así es simplemente cómo funciona el servicio en España. Tendrás que ajustar algunos de tus estándares a la amabilidad y al servicio al cliente porque sí existe, simplemente tienes que adaptarte a lo que existe en la cultura española", ha matizado.

"Además, los camareros aquí son divertidísimos. Hacen chistes todo el tiempo, hacen pequeños comentarios… No quiero que se entienda que no es un servicio agradable, eficiente, rápido y amable, simplemente que es diferente", ha añadido su compañero.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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