Aranceles de Donald Trump hoy en directo: la UE y EEUU reactivan la maquinaria con la vista en el 9 de julio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado este lunes "loco" a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y el mundo entero se ha vuelto ídem con el insulto. Pero no, no es para tanto. La palabra es gruesa, pero no es la primera vez que jefe de la Casa Blanca ataca al jefe del Kremlin, sin consecuencia alguna. Una cosa es la amenaza verbal y, otra, los hechos.

La realidad es que Washington, como mediador en el proceso de paz con Ucrania, no está presionando a Moscú lo suficiente para llevarla de la oreja a la mesa de debate y sacarle el más mínimo compromiso. Ni uno. Eso, en español, se entiende con un refrán: "dame pan y dime tonto". Porque el resultado de esa actitud es que Putin sigue haciendo lo que quiere en su guerra de invasión en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, un país sobre el que está lanzando una ofensiva no vista en estos tres años largos, con récord de misiles y de drones y con objetivos puramente civiles en la diana.