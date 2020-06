Celaá anuncia que el próximo curso escolar será presencial

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha anunciado este miércoles en Al rojo vivo (laSexta) que la intención de su departamento es que si la situación sanitaria lo permite el curso 2020-21 que comenzará en septiembre será presencial.

“Absolutamente sí”, ha recalcado, aunque ha recordado que se tendrán que guardar medidas sanitarias que recogerá un protocolo que presentará este jueves a las comunidades autónomas.

Así, planea que el próximo curso los alumnos de hasta 10 años puedan estar en pequeños grupos, “a modo de familia o convivientes”, y no tengan que guardar la distancia mínima de un metro y medio de seguridad.



Por ello, se podría concebir que hasta los 10 años se configuraran “grupos a modo de familia o con vivientes”.



“En esa burbuja o set o módulo pueden moverse con tranquilidad, sin necesidad de guardar la distancias de 1,5 metros”, ha recalcado. Eso no quiere decir, ha apuntado, que en el resto del centro no se guarde dicha distancia.



Sobre el uso de la mascarilla en colegios e institutos, la ministra ha comentado que tendrá que llevarse a partir de los 6 años pero que “habrá flexibilidad” dentro de la citada burbuja o grupo de convivientes.



Las clases serán de grupos entre 15 o 20 alumnos, y se podrán habilitar todos los espacios de los centros, aunque serán temas que tratará este jueves con las comunidades para llegar a un arranque de un curso “seguro, bien organizado y que aporte tranquilidad”.